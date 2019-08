Israelsk militær dræber tre palæstinensere ved Gazastriben

Israelske soldater har søndag dræbt tre palæstinensere nær grænsen til Gazastriben, mens en fjerde person er hårdt såret.

Det oplyser det palæstinensiske sundhedsministerium, skriver flere nyhedsbureauer.

Det israelske militær siger søndag i en erklæring, at en helikopter og en kampvogn affyrede skud mod bevæbnede personer tæt på indhegningen natten til søndag.

- For kort tid siden har det israelske forsvar set flere bevæbnede mistænkte personer nær sikkerhedshegnet ved det nordlige Gazastriben. Det israelske forsvar affyrede skud med helikopter og en kampvogn mod dem, oplyser militæret ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Episoden fandt sted kort efter, at der blev affyret tre raketter fra Gazastriben med retning mod Israel, hvoraf at den ene slog ned tæt på en israelsk by.

Israelerne udtaler, at det er den islamistiske militærgruppe Hamas, der er skyld i alle angreb fra Gaza.

Hamas siger, at de nyeste angreb blev begået af enkeltpersoner, der er frustrerede over blokaden af Gazastriben.