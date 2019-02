Suppens Dag: Nu også med rugbrødskonkurrence for amatørbagere

Suppe og rugbrød. For mange er det ikke en helt almindelig kombination. Men på lørdag har de to ting altså en hel del med hinanden at gøre, når Suppens Dag som noget nyt åbner for en rugbrødskonkurrence for amatørbagere.

- Ja, det synes jeg faktisk, det gør, for vi har masser af plads, og vi vil også gerne have sat det kulinariske i scene, så vi er glade for at kunne indgå det her samarbejde, siger han med henvisning til at ide-mændene bag rugbrødskonkurrencen er Kasper Leander, der ejer brødkompagniet og Martin Fischer, der ejer forretningen Køkkenfreak, der sælger køkkengrej.

For det andet er Suppens Dag i år kombineret med en rugbrødskonkurrence for amatørbagere, der får mulighed for at dukke op med deres bedste rugbrød, få det bedømt og måske løbe med præmien for det bedste sydfynske amatørrugbrød.

For det første er det flyttet fra Maritimt Center til rundbuehallen på Frederiksø, fordi Maritimt Center sidste år viste sig for lille til at huse de flere end 700 gæster, der kom for at slubre suppe.

Lørdag den 23. februar er der Suppen Dag i Svendborg, og som noget nyt afholdes der samtidig en rugbrødskonkurrence for amatørbagere.Det hele foregår i rundbuehallen på Frederiksø, og det starter klokken 10 og koster 25 kroner i entre.Foreløbig er der syv rugbrødsbagere tilmeldt konkurrencen, og hvis man gerne vil melde sig til med sit eget rugbrød, kan man gøre det pr. e-mail: butik@kokkenfreak.dk Til Suppens Dag konkurrerer ni forskellige restauranter i at lave den bedste suppe, hvorfor man kan smage supper fra Hotel Christiansminde, Hotel Svendborg, Byens Gårdbutik, Vester Skerninge Kro (som vandt sidste år), Dan Hostel, Restaurant Svendborgsund, Brogade 13, Stella Maris og Tudes restaurant & vinbar.Supperne bedømmes af to omgange, først af gæsterne, der kommer og smager, og derefter af kokkene, der deltager fra de forskellige restauranter.Rugbrødene bedømmes af Kasper Leander fra Brødkompagniet, Peter Madsen, der er underviser på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, afdeling Food samt Anne Hjortenberg, der er daglig leder af Byens Gårdbutik. Præmien er en japansk brødkniv og en træ-brødform samt et 6 timers bagekursus, 10 kilo økologisk rugmel og 5 kilo rugkerner fra Økomølleriet.

Plads til alle

Mikael Hansen har store forventninger til dagen efter sidste års massive besøgstal.

- Her var der flere end 700 besøgende, og det er derfor vi har flyttet Suppens Dag til rundbuehallen på Frederiksø. Sidste år stod der jo en kø hen langs med Maritimt Center forbi Ærøfærgen, og det regnede og folk klagede over, at de stod uden for, og der var alt for mange gæster inde i Maritimt Center. Men i år får vi mere plads, siger han.

Arrangementet starter klokken 10, hvor man betaler 25 kroner i entre, og så skal der ellers smages på ni forskellige supper, og derefter bruger man den udleverede ske som stemmeseddel og tilkendegiver dermed hvilken suppe, man mener bør vinde suppestenen.

Sideløbende kører rugbrødskonkurrencen, og spørger man Kasper Leander, så er der en god grund til at lave sådan en konkurrence og sætte fokus på det meget danske brød, rugbrødet.

- Vi synes bare, at det er på tide at hive rugbrødet lidt op, for det er jo en essentiel del af danskernes madkultur. Og der er jo stadigvæk den her glutenforskrækkelse, som rugbrødet også har lidt under, og det mener vi absolut ikke, det har fortjent. Desuden har jeg mange kunder, der kommer her og køber mit brød, men som også selv bager brød derhjemme, og så tænkte vi: Hvorfor ikke lave en konkurrence for dem, der går og hygger med sådan noget derhjemme, siger Kasper Leander.

Han mener ligesom Mikael Hansen, at rugbrød fint kan gå sammen med suppe - det behøver ikke være lyst brød.

- Tag nu for eksempel en rødbedesuppe. Den er jo virkelig lækker med rugbrødscroutoner i, siger Kasper Leander og påpeger, at rugbrødet, man stiller op med altså skal være lavet fra bunden. Ikke noget med shake and bake.

- Af samme grund har vi også besluttet, at man skal lægge sin opskrift ved, oplyser Kasper Leander.