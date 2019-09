Gerner Pedersen har nået en alder, hvor han finder det betimeligt at trække sig tilbage, så nu er Gerners Konditori i Svendborg sat til salg.

Svendborg: Måske når han ikke at fejre 40 års jubilæum. For Gerner Pedersen har sat bageriet, som han selv overtog 1. december 1979, til salg. - Mit stelnummer er blevet så stort, at jeg synes, jeg kan tillade mig at trække mig tilbage og sige tak for denne gang, siger Gerner Pedersen, der har rundet de 66 år. Så nu er den markante Nyborgvej-ejendom, som ud over Gerners Konditori rummer en lejlighed på første sal, sat i handlen, og dermed lakker et lille stykke Svendborg-erhvervshistorie mod enden.

Ægteparret Gerner og Margit Pedersen finder tiden moden til at trække sig tilbage. Foto: Katrine Becher Damkjær

Fire bagerier Gerner Pedersen er fra Ferritslev ved Langeskov og var svend i en bagerforretning i Odense, da han ved et tilfælde opdagede, at ejendommen Nyborgvej 110 i Svendborg var sat til salg. - Jeg slog til og købte den, og da der var bageri i forvejen, var det bare at tage over, siger han. Det gik fint, og efter nogle år åbnede han og hustruen nok et bageri - på Bellevuevej i Svendborg - og siden udvidede de imperiet med bagerier i Vestergade og Brogade. - Det gik godt nok, men vi afviklede langsomt det hele igen, fordi vi godt ville trappe ned, siger Gerner Pedersen. Da han lukkede bageriet i Brogade i 2015, var han tilbage, hvor det hele startede: Med Gerners Konditori på Nyborgvej. Som altså nu er sat til salg.

- Mit stelnummer er blevet så stort, at jeg synes, jeg kan tillade mig at trække mig tilbage og sige tak for denne gang, siger Gerner Pedersen. Foto: Katrine Becher Damkjær

De mangler grynene Interesse har der også været, men foreløbig er der ingen kage blevet ud af dét. - Der har været nogle stykker, men det kniber med grynene, siger Gerner Pedersen, som dog er fortrøstningsfuld. - Jeg ved, der går nogle rundt, som søger et bageri. Så det bør været muligt at få det solgt, siger bagermesteren, der ser frem til at få lukket en handel. - Vi skal nyde vores otium nu. Jeg er blevet for gammel, så det er på tide, siger han. Ejendommen med 188 kvadratmeter butik og bageri, 132 kvadratmeter kælder og 125 kvadratmeter lejlighed er prissat til 2,8 millioner kroner.

Margit Pedersen i sving i bageriet på Nyborgvej. Går det, som hun og Gerner håber, venter otiummet lige om hjørnet. Foto: Katrine Becher Damkjær