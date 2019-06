- Vi rekognoscerede det stykke af bækken, vi kunne komme til, og de tilgange, der er fra dræn, for at se om der skulle være spild. Vi har også talt med virksomheder i området, men det lykkedes ikke at finde nogen forurening eller noget andet påfaldende i åløbet ud over en moderat forhøjelse af skum i vandet, siger indsatslederen.

Indsatsleder Brian Christensen oplyser, at det i sådan en situation er beredskabets opgave at finde det spild, der er årsag til, at fiskene er døde, og få det standset øjeblikkeligt.

En forbipasserende fandt ved 11-tiden mellem 10 og 17 døde bækørreder og slog alarm til beredskabet, men efter halvanden times undersøgelser måtte beredskabet opgive at finde en forklaring. De døde fisk blev fundet i et område fra Rottefældeskoven ved Tvedvej og til rideskolen på Porthusvej.

Måske overløb efter regnvejr

I stedet blev sagen overgivet til kommunens miljøafdeling, der onsdag eftermiddag fortsatte arbejde med at forsøge at finde en årsag til, at fiskene endte med at miste livet.

Brian Christensen gætter på, at tirsdagens kraftige regnskyl kan være årsag til, at fiskene døde. Stillestående overfladevand i et reservoir, et dræn eller en brønd kan være løbet ud i åren ved det kraftige regnskyl og have taget livet af fiskene.

- Det er det mest sandsynlige, vurderer Brain Christensen.

Birgitte Kring Frederiksen, der er afdelingschef i kommunens miljøafdeling, er enig i den teori.

- Det mest sandsynlige er, at et bassin har været fyldt op og har haft et overløb, som så er løbet ud i åen, men vi ved det ikke. Vi kigger på tegninger i området for at, hvor der kan være et overløb, siger hun.