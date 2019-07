Første af sin slags i Danmark: Svendborgs Kulinariske Turistbureau åbner

Torsdag var der reception for det nye Kulinariske Turistbureau på havnen. Det åbner officielt mandag.

Svendborg: Det er den første af sin slags i landet, og på mandag åbner det så: Svendborgs Kulinariske Turistbureau.

Her kan turister henover den kommende måned komme forbi og blive guidet rundt i de mange madoplevelser og kulinariske aktiviteter, som egnen har at byde på.

Det forklarer Mikael Hansen, projektleder i fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn, der torsdag holdt åbningsreception for det nye turistkontor.

- Vi ønsker at fremme det kulinariske og fødevareproducenterne i området, hvilket altid har været mantraet for Kulinarisk Sydfyn. Fra på mandag sidder vi så og kan vejlede de folk, der kommer ind og ønsker at vide noget om fødevarer, siger Mikael Hansen, som sammen med Trine Nielsen skal varetage det kulinariske turistbureau, som har fået hjemme i Maritimt Center sammen med Svendborg Event

- De vil kunne få alt den information, de vil have, og for eksempel blive henvist til Byens Gårdbutik, hvis de vil have nogle specielle produkter, eller købe nogle i selve Svendborg Event, tilføjer han.