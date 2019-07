Svendborg: Da Fyns Amts Avis lægger vejen forbi Sportmaster i Møllergade torsdag middag er der rasende travlt. Og der er en god grund til det. Der er nemlig ophørsudsalg med 50 procent på alle varer. Og efter planen lukker butikken til januar.

Det er i hvert fald den plan, der er lige nu, lader butikschef gennem 20 år, Trine Sørensen, forstå.

- Det er vemodigt, at butikken skal lukke. Jeg har været i Sportmaster i 28 år, og jeg har aldrig haft andet arbejde. Det er trist, siger en tydeligt berørt Trine Sørensen, efter det fra højeste sted i Sportmaster er blevet besluttet, at man lukker seks Sportmaster-butikker landet over.