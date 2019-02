Louise Albinus satte sig fredag i direktørstolen for Valdemars Slot, mens hendes mand, Nikolaj Albinus trådte ind som formand for selskabets bestyrelse. Hvis det går som planlagt, overtager Louise Albinus og søsteren Caroline Fleming ejerskabet af slottet efter faren Niels Krabbe Iuel-Brockdorffs død i januar 2017. Foto: Katrine Becher Damkjær

Det bliver efter alt at dømme søstrene Caroline Elisabeth Ada Fleming og Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus, der arver Valdemars Slot. Sidstnævnte blev fredag indsat som direktør, mens hendes mand, Nikolaj Albinus, overtog formandsposten i slottets bestyrelse.

Tåsinge: Det har siden lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorffs død i januar 2017 være uvist, hvad der skulle ske med Valdemars Slot. Men det er tæt på at falde på plads. Der er lagt op til, at lensbaronens to døtre, 39-årige Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus og 43-årige Caroline Elisabeth Ada Fleming overtager hver 50 procent af selskabet Valdemars Slot Gods A/S. Det oplyser Louise Albinus, som fredag trådte ind som direktør i selskabet Valdemars Slot Gods A/S, mens hendes mand, Nikolaj Albinus, ved samme lejlighed overtog formandsstolen i selskabets bestyrelse. Der har ellers i en årrække været lagt op til, at Caroline Flemings søn, nu 14-årige Alexander, skulle overtage slottet, men sådan bliver det næppe, oplyser Louise Albinus. - Vi har brugt de sidste to år på at drøfte det i familien, og vi er kommet frem til den, at den bedste løsning er, at Caroline og jeg overtager det, siger hun, da vi besøger hende og ægtefællen Nikolaj Albinus i hjemmet i det tidligere Det gamle Skibsbyggeri på Tåsinge.

Valdemars Slot Selskabet bag Valdemars Slot hedder Valdemars Slot Gods A/S.Slottet blev overtaget af lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff i 1972.



I 2003 overdrog lensbaronen til sin datter og svigersøn, Caroline Elisabeth Ada Fleming og Rory Fleming.



Parret blev imidlertid skilt i 2008, og i 2011 gik ejerskabet tilbage til Niels Krabbe Iuel-Brockdorff.



Siden hans død 20. januar 2017 har det været uvist, hvad der skal ske med slottet.



Men fredag 1. februar trådte hans lensbaronens anden datter, Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus, ind som direktør, mens hendes mand, Nikolaj Albinus, overtog formandsposten i bestyrelsen.



Parret oplyser, at der er lagt op til, at Louise Albinus og Caroline Fleming skal overtage ejerskabet af slottet.

Caroline bliver i London Aktierne er ikke overdraget, da dødsboet efter lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff endnu ikke er afsluttet, men Nikolaj Albinus oplyser, at han har flyttet sin investeringsvirksomhed, Global Family Partners, fra London til Tåsinge. Som det tegner sig, får Louise Albinus' søster, Caroline Fleming, ikke noget med den daglige drift at gøre, hvilket ifølge Nikolaj Albinus har en helt naturlig årsag. - Caroline bor i England og har en kæmpe karriere, som hun skal passe derovre, siger han om Caroline Fleming, som bor i London og er involveret i blandt andet parfume- og designbranchen, ligesom hun har udgivet kogebøger og deltaget i forskellige tv-programmer.

Turbulens De senere år har budt på en del turbulens på adressen Slotsalléen 100. I 2003 blev slottet, som siden 1971 havde været ejet af Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, overtaget af datteren Caroline Fleming, der på det tidspunkt var gift med engelske Rory Fleming. Som er ud af en af Englands rigeste familier og i øvrigt nevø til James Bond-forfatteren Ian Fleming. Også søsteren Louise blev tilgodeset. - Jeg overtog Bregninge Skov og tre huse samt en økonomisk kompensation, fortæller Louise Albinus. I 2008 blev Fleming-parret imidlertid skilt efter syv års ægteskab, og det fik indflydelse på ejerskabet. - I 2011 blev slottet givet tilbage til min far, og der var lagt op til, at Carolines og Rorys søn, Alexander, skulle overtage på et tidspunkt, fortæller Louise Albinus, der på grund af klausuler om fortrolighed ikke vil gå i detaljer om, hvorfor det ikke bliver nu 14-årige Alexander Fleming, der overtager. Men hun oplyser, at sagen har været drøftet i familien, og at alle parter har deltaget og er tilfredse med, som det er faldet ud.

Farens ønske Louise Albinus fortæller også, at hun, da faren blev ramt af nyrekræft i 2016, rykkede fra England og hjem til Tåsinge, hvor hun flyttede ind i det tidligere skibsværft. Det betød på den ene side, at hendes mand, som på det tidspunkt passede sin investeringsvirksomhed i England, måtte pendle mellem London og Tåsinge, mens hun omvendt fik lov til at være tæt på sin far i den sidste tid. Og hun oplyser, at faren havde to helt enkle ønsker. - Det ene var, at slottet skulle blive i familiens eje, og det andet var, at der skulle sørges for hans hustru, Molise. Og det er lykkedes os at opfylde begge ønsker, siger hun og oplyser, at Molise Iuel-Brockdorff bor i den aftægtsbolig, der hører til slottet. Valdemars Slot har været i familiens eje siden 1677, og Louise Albinus og Caroline Fleming er 12. generation af ejere af stedet - og har ingen planer om at blive den sidste. - Vi vil varetage det, så vi kan give et slot i god stand og med en god økonomi videre til næste generation, siger Louise Albinus.