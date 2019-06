Efter efterskole-ballade: Oure Efterskole smider knap ti elever hjem

Forstanderen på Oure Efterskole, Carsten Petersen, vil ikke ud med et eksakt tal for hvor mange elever, der er blevet sendt hjem for at have lavet ballade på Vejstrup Efterskole for to uger siden. Og garantere, at det er de rette, der er blevet smidt hjem, kan han heller ikke. Men der er styr på situationen, fastslår han.

Oure: Hvor mange har I besluttet at sende hjem?

- Jeg har besluttet mig for, at tallet er uinteressant for mig. Vi har ophørt samarbejdet med under ti. Vi har jo haft mange til samtale, og vi har stadig nogle i dag (mandag red.), og jeg tror ikke, det bliver til hjemsendelser, men for nogle laver man nogle rammer og aftaler med forældre og børn, så de kan se sig selv i at slutte af på skolen.

Hvad kan det være for rammer og aftaler?

- Det kan eksempelvis være, at de ikke må være her i weekenden. Så det er individuelt afhængigt af, hvor man har været i det forløb her. Og så har vi brugt energi på at kommunikere ud til vores forældre. Der sker jo mange sjove ting med sådan noget her. Altså nogle tror, der er sendt 60 hjem, det hørte jeg her i weekenden, så der er mange rygter, når sådan noget her kommer i medierne.

Får alle lov at gennemføre eksaminer alligevel?

- Ja, det er et princip, vi har, at alle får lov at gennemføre eksaminer med de lærere, de har haft undervisning med.

Der er forældre, der har henvendt sig til avisen, hvor kritikken lyder, at samarbejdet med deres børn er blevet opsagt på en e-mail, de ikke kunne svare på, og de har haft svært ved at komme i dialog med jer.

- Det passer simpelthen ikke. Jeg vil ikke gå ind i sagsbehandlingen. Jeg kan sige, at vi har haft flere end 150 elever og deres forældre til samtale. Jeg skal ikke kunne sige, at der ikke har været en enkelt, der ikke har fået svar med det samme, men der har siddet fire mand i ledelsen og arbejdet med det her hele tiden, svaret på spørgsmål og alt muligt, og vi har sendt samlede redegørelser og statusbeskrivelser ud til forældrene.

Et forældrepar, der har kontaktet mig, mener, at deres søn er blevet dømt til hjemsendelse for noget, han ikke har gjort, og forældrene mener, at I har været umulige at komme i kontakt med. Hvordan kan du være sikker på, at det er de rigtige, I har smidt ud?

- Det kan jeg aldrig være sikker på. Men jeg tror altså, at jeg er ret sikker på det, må jeg sige. Nogle af dem, som vi har haft i proces, der ikke er blevet bortvist, men har været hjemme på en tænker, det er jo elever, som vi efterfølgende har lavet nogle andre løsninger for, fordi det viste sig efterfølgende, at vi havde taget fejl i starten. Vi har jo altid det princip af hensyn til elever og forældre, at vi smider ikke bare hjem "for good", det er altid på en tænker først. Det er selvfølgelig fordi, man skal have god tid til at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg udsteder ikke garantier, men jeg er ret sikker på, at vi er der, hvor vi skal være.

I har 650 efterskoleelever, og noget af det, der skete den aften - ud over at en gruppe lavede ballade på Vejstrup Efterskole - var jo, at også en nabo til jeres skole fik smadret en rude. Er skolen blevet for stor for jer, til at I kan holde øje med alle eleverne?

- Det synes jeg ikke. Alle vores 30 års praksis på stedet her, vidner jo om, at det jo ikke er det, det handler om. Det handler om, at vi ikke har været skarpe nok i vores pædagogik. Det er jo under 50 elever, vi snakker om i den her sammenhæng, og det er jo en cadeau til alle de andre elever, hvor vi er trængt igennem. Lignende hændelser er sket for andre skoler i landet med færre elever, så for mig handler det ikke om vores antal. Vi skal kigge indad, og vi skal kigge på, hvordan vi håndterer de her ting og se på, om vi er med til at lave de kulturer, vi gerne vil have.

Har det her fået konsekvenser for nogle af jeres lærere for at have sluppet tøjlerne for meget den pågældende aften?

- Nej, det her har ikke haft personalemæssige konsekvenser som eksempelvis fyringer eller advarsler.

Hvis man er nabo i området eller forældre til en kommende elev på skolen, skal man så være nervøs for, at I ikke har styr på eleverne?

- Det er jo ikke sådan, at vi går og pakker det her væk. Kommende forældre fortæller vi om det her, og at vi arbejder med det. Og vi mener godt, at forældre kan have dyb tillid til, at vi håndterer det her på den rigtige måde, og det kan naboerne selvfølgelig også have. Vi har altid haft et godt forhold til vores naboer, og det skal vi blive ved med at have.