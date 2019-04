Byrådsmedlemmet Morten S. Petersen (løsg.) har angiveligt overfaldet sin tidligere byrådskollega, Knud Albertsen, som i dag driver Møllegaardens Camping på Thurø.

Svendborg: Byrådsmedlemmet Morten S. Petersen (løsgænger) er blevet anmeldt for vold. Ifølge et tip til Fyns Amts Avis har han overfaldet indehaveren af Møllegaardens Camping på Thurø, Knud Albertsen, som han tidligere har siddet i byrådet med, og det skal være sket lørdag 16. marts. Og Knud Albertsen bekræfter, at han har meldt Morten S. Petersen til politiet. - Jeg er blevet overfaldet i mit eget hjem, sådan er det, siger 65-årige Knud Albertsen, der oplyser, at han psykisk er meget påvirket af episoden og derfor kun i begrænset omfang vil udtale sig om den.

Morten S. Petersen Morten Steen Petersen er 53 år.



Er også kendt under navnet Morten Sol.



Har siddet i Svendborg Byråd i flere perioder.



Repræsenterede Dansk Folkeparti fra 1997 til 2007, hvor han forlod partiet.



I november 2007 trådte han ind i Venstres byrådsgruppe efter et halvt år som løsgænger.



Fik ved valget i 2013 180 stemmer, hvilket ikke rakte til en plads i byrådet.



Gik tilbage til Dansk Folkeparti og blev valgt ind i byrådet i 2017.



Forlod kort efter partiet og blev løsgænger.



Driver sideløbende med byrådsarbejdet firmaet Morten.sol.dk, som blandt andet pudser vinduer, gør rent og højtryksrenser fliser.

Tidligere byrådsmedlem Knud Albertsen er stadig for rystet til at gå i detaljer om det, han beskriver som et groft overfald begået af Morten S. Petersen. Arkivfoto: Julie Ruby Bødiker

Som trold af en æske Knud Albertsen forklarer, at han og hans hustru er gode venner med Mortens S. Petersen og dennes kæreste. - Vi havde inviteret dem til en gang frokost. Helt venskabeligt. Der havde ikke været problemer eller intriger forud, og der var heller ingen uoverensstemmelser under besøget. Ikke det, der ligner, men pludselig ryger han op som en trold af en æske. Der farer en djævel i ham, siger Knud Albertsen, som oplyser, at Morten S. Petersen tildelte ham talrige knytnæveslag. - Jeg blev nærmest slået ud. Det var min kone, der fik stoppet ham, siger Knud Albertsen. Der gik mellem en halv time og tre kvarter, inden Knud Albertsen og hustruen fik samlet sig så meget, så de fik anmeldt episoden til politiet. - Jeg har været ved egen læge og er blevet ct-scannet, og så har jeg været ved øre-, næse-, halslæge, fordi der er sket noget med min næse. Og så har jeg fået at vide, at jeg skal holde mig i ro, fordi jeg har hjernerystelse, siger Knud Albertsen, der ikke vil udtale sig yderligere om sagen. - Min kone og jeg er psykisk ødelagt af den. Den har taget så hårdt på os, at det er helt uhyggeligt. Jeg render rundt med hjernerystelse, og på nuværende tidspunkt kan jeg ikke kommentere det yderligere. Vi er nødt til at have det her på afstand, siger han.

Derfor bringer vi navn I Fyns Amts Avis presseetiske regler om brug af navne står der blandt andet:

"I politi- og retsreportager nævner vi ikke navne, initialer eller lignende på implicerede, før der er faldet dom i sagen. Vi bringer navn og alder på dømte, når dommen er på mindst et års ubetinget fængsel eller forvaring. Vi nævner navn efter dom ved første instans."



Og videre:



"Vi nævner navn på personer, der bærer "gyldne kæder", selv om de ikke er domfældte, og selv om de får en dom på under et års ubetinget fængsel. Chefredaktionen konsulteres, inden navn offentliggøres."



Begrebet "gyldne kæder" dækker blandt andet over folkevalgte i byråd og kommunalbestyrelser.

Ingen kommentarer Morten S. Petersen afviser at kommentere sagen, men henviser i stedet til sin advokat, Claus Olsen, som heller ikke vil sige meget. - Jeg har intet hørt fra Fyns Politi. Jeg har ikke modtaget en sigtelse og heller ikke hørt om ønsket om en afhøring, og så længe jeg ikke har det, har jeg ingen kommentarer, siger Claus Olsen. Hos Anklagemyndigheden ved Fyns Politi bekræfter senioranklager Brian Dybdahl, at politiet fik en anmeldelse ud på aftenen den 16. marts, at Knud Albertsen er anmelderen, og at det er Morten S. Petersen, der er anmeldt. Han fortæller også, at sagen er under efterforskning, og at der endnu ikke er taget stilling til, om der skal rejses tiltale. Men at det ikke har lange udsigter. - Der er skarpe frister på voldssager, så der vil blive taget stilling i nærmeste fremtid, siger senioranklageren, der ikke vil udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt. 65-årige Knud Albertsen sad i byrådet for først De Konservative, siden Venstre fra 2001 til 2009, mens Morten S. Petersen repræsenterede Dansk Folkeparti i byrådet fra 1997 til 2007 og Venstre fra 2008 til 2013. Ved valget i 2017 blev han valgt ind for Dansk Folkeparti, men forlod det kort efter og blev løsgænger, og det er ikke første gang, hans navn bliver sat i forbindelse med voldelig optræden. Tilbage i 2008 blev han således idømt dagbøder for et overfald mod en kvinde, som boede til leje hos ham.