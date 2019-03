Miljøentusiasten Bjarne Olsen og to allierede forsøgte at tage magten i Svendborg Fjernvarme, men kun Bjarne Olsen fik plads i bestyrelsen.

Bjarne Olsen blev ganske vist stemt ind i den nye bestyrelse, men hans to allierede fik ikke stemmer nok, og derfor er der ikke flertal for at gå i Bjarne Olsens retning.

Bjarne Olsen mødte op til generalforsamlingen med et trekløver, der også bestod af Olav Grønn Hansen og Uwe Reichwald, og de tre udfordrede den siddende bestyrelse med et klart ønske om at forsøge at købe og lukke det kommunaltejede kraftvarmeværk, og erstatte det med den stor varmepumpe.

Et fyrtårn

Flere ugers debat op til generalforsamlingen betød, og omkring 200 andelshavere mødte op, og mødet på Hotel Svendborg måtte udsættes i en time på grund af den massive tilstrømning, der ikke er set større i nyere tid.

Da Bjarne Olsen fik ordet, forklarede han, at han stillede op til bestyrelsen med et klart hovedsigte: At få lukket Svendborg Kraftvarme hurtigst muligt. Hans plan var at købe kraftvarmeværket for at lukke det, og finansiere købet via en besparelse ved en overgang til varmepumper i kombination med et tilskud fra energiselskaberne.

Til det rekordstore antal andelshavere sagde maskinmesteren fra Søkildevej:

- Det er nok den mest værdifulde tid af jeres liv, I bruger her i aften, for vi kan blive et fyrtårn for grønne løsninger.

- Vi skal gøre det for Sydfyn og især for vores børn. Det kan ikke passe, at de skal ud at demonstrere for klimaet, for det er da os, der er de voksne, fastslog Bjarne Olsen.