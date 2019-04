Obbekjær eller Grubbe med i Herning

De to U17-spillere Daniel Obbekjær og Gustav Grubbe er begge kun 16 år men alligevel udtaget til bruttotruppen til pokalkampen. Mindst en af dem kommer med på bænken og så skal en af de tre målmænd sorteres fra. Hvis Sten Grytebust rejser sig fra sygesengen, så må Mandé Sayouba blive hjemme og Oliver Christensen vil tage plads på bænken. Sten Grytebust var syg tirsdag. Oliver Christensen står på mål, hvis nordmanden må trække sig og så er Mandé Sayouba på bænken. Venstre back Yao Dieudonne er ikke med i truppen, og det giver Gustav Grubbe stor mulighed for at komme med på bænken. Han kan spille begge backs.

Det er ikke så tit, at Jakob Michelsen sætter U17-spillere i spil. - Jeg gjorde det engang i Skive, da jeg gav Frederik Brandhof debut i 2. division. Han spiller nu i Viborg. Obbekjær og Grubbe viste på træningslejren i Tyrkiet, at vi ikke skal være bange for at bruge dem, siger OB-træneren.

OB er uden de skadede Janus Drachmann, Marco Lund og Jacob Barrett Laursen.

OB har været i seks pokalfinaler og vundet de fem - blandt andet to gange til FC København i 2002 og 2007. OB's eneste nederlag i en pokalfinale var i 1974, da OB tabte 5-2 i mod Vanløse i Københavns Idrætspark. De tre andre pokaltriumfer kom mod AaB (1991 og 1993) og mod B1901 (1983). FC Midtjylland har været i pokalfinalen fire gange og aldrig vundet.

OB har endnu ikke fået rødt kort i denne Superliga-sæson og har med to karantænedage næstfærrest i ligaen. Midtjylland har fået fleste røde kort - fem og ti karantænedage. Oliver Lund er sammen med Jacob Barrett Laursen og Sten Grytebust valgt til månedens hold for marts på superliga.dk.

OB har det generelt svært i Herning. Sidst OB vandt på udebane mod FC Midtjylland var i 2014, hvor det blev til 2-0. I de seneste ti kampe mod FCM har OB vundet en gang, spillet to uafgjort og tabt syv gange.