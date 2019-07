OB sportschef rystet efter brandattentat på superligaspillers lejlighed: - Det er helt uhørt

Glad for modtagelse af Grytebust

Jesper Hansen kalder også hændelsen for "langt ud over det acceptable".

- Men der er også et ansvar, som vi klubber skal påtage os. Der er rivalisering mellem klubberne, og det skal der have lov til at være, men det skal ske på en ansvarsfuld måde. Vi skal ikke som klub være med til at puste til gløder, fastslår sportsdirektøren, og han tilføjer:

- Med det skifte, vi netop har været igennem med Sten Grytebust til FCK, har det været vigtigt for os - og det har vi gjort helt bevidst - at melde ud, at det er et fint skifte for Grytebust. En fodboldspiller er kun aktiv i en relativ kort periode og må søge sine spring opad i karrieren. Og sådan et spring er et skifte fra OB til FCK. FCK er på en anden hylde end OB og de øvrige klubber i ligaen. Vi havde selvfølgelig helst set Sten skifte til udlandet, men alle må forstå - også vore fans - at det er et godt skifte for Sten. Det har været meget vigtigt for os at melde ud, og jeg er på den baggrund glad for den modtagelse, som vore fans gav Sten før søndagens kamp.

- Men fodbold er jo store følelser, så noget skal en offentlig person som en kendt fodboldspiller vel kunne holde til?

- Men der sker nogle uacceptable skred - fra angreb på de sociale medier til ridser i spillerbiler - og nu til den her uhørte brandsag.

Jakob Michelsen, cheftræner i OB, er på linje med sin sportschef. Michelsen siger:

- Det er en helt uacceptabel adfærd - uanset, om det er over for en fodboldspiller eller en anden borger.