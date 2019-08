OB: Oliver Lund er klar med sin power

FODBOLD: Oliver Lund er klar med sin power og træder ind som venstre wingback i stedet for Jacob Barrett Laursen, hvis træner Jakob Michelsen skønner, at Lund er manden, der kan stå imod Randers' fysik og Jacob Barrett Laursen iøvrigt trænger til en tur omkring bænken efter sin lille muskel-udfordring i Esbjerg.

- Randers er et hold med noget power, og det har jeg jo vist, at jeg har, så jeg tror, at jeg har gode muligheder for at spille fredag. Jeg kan byde ind med noget ved deres dødbolde. Hvis eller når jeg får chancen, så kan jeg matche deres power, for de har vist sig gode på dødbolde. Det er et stærkt og solidt hold, sagde Oliver Lund efter torsdagens afsluttende træning.

- Vi skal gå efter at kunne slå alle hold på Nature Energy Park. Jeg tror, at den selvtillid vi har på hjemmebane kan vi bære med ind i morgen, så vi har gode forudsætninger for at vinde, siger Oliver Lund, der ved siden af fodbolden læser HD i organisation og ledelse.

- Jeg er færdig med studiet i 2021 eller 2022, og jeg har ikke så travlt. Nu har vi ferie fra studiet, og det giver en masse fritid, som jeg ikke har normalt. Jeg kan godt lide at dykke ned i studiet, så faktisk render jeg og keder mig lidt, når jeg ikke har noget ved siden af fodbolden. Studiet er et frirum for mig for al det postyr, der også kan være omkring fodboldspillet. Jeg kan bruge studiet både i gode og dårlige perioder med fodboldspillet. Så kan jeg koble af, siger 28-årige Oliver Lund, der var til eksamen før ferien og fik topkarakteren 12.