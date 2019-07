Keeperne var kyste mod Kiel

Selv om OB kom med en anden indstilling og flow end mod Sønderjyske for nylig, så fik Jakob Michelsen ikke entydige svar i kampen om målmandsposten. Faktisk var det en dårlig dag på kontoret for både Sayouba Mandé og Oliver Christensen, der fik hver en halvleg igen. Denne gang startede ivorianeren inde og de første tyve minutter var han usikker med fødderne og fik for mange gange skilt sig skidt af med kuglen.

OB-træner Jakob Michelsen havde taget Casper Nielsen af holdkortet på grund af midtbanespillerens forhandlinger med belgiske Royale Union Saint-Gilloise, som Sport Fyn afslørede eksistensen af tirsdag aften. Fynboerne har formentlig set Casper Nielsen for OB for sidste gang.

FODBOLD: Der holdt adskillige biler med tyske nummerplader uden for Nature Energy Park på asfalten mellem letbane-opgravningen. Flere Kiel-fans havde taget turen til Odense for at se 'die Störche" i sæsonens første alvorlige testmatch for 2. Bundesliga-holdet mod OB.

Kommunikation, tak

Efter pausen fik Oliver Christensen chancen uden at gribe den for alvor, selv om han var bedre med fødderne. Først boksede han lige ud i feltet på et kanonhug. Men den unge Kerteminde-dreng og de øvrige forsvarere skal arbejde meget mere med kommunikationen. Først bragte han Ramon Leeuwin på glatis ved en hoppende bold, som ingen af dem rigtig tog ansvaret for og i en anden situation råbte Oliver Christensen 'jeg har', men tøvede og tabte bolden- dog uden mén.

Man må håbe, at de børnesygdomme kan trænes væk og helt fjernes med flere kampe på bagen. Oliver Christenasen kunne intet stille op mod tysk-congoleseren Makana Bakus tordenhug fra kanten af feltet til 1-1.

OB overtog kampen mod slutningen af første halvleg og Jeppe Tverskovs hovedstødsmål var logisk, men defensiven fik aldrig helt lukket ned for tyskerne, som må blive en for stod mundfuld for fynboerne, når tyskerne for alvor kommer i sving, når 2.Liga begynder den 28. juli.

Der var mulighed for de vel omkring 500 tilskuere for at se nyerhvervelsen Moses Opondo fra starten af anden halvleg, men der sås kun små glimt af finesse og speed og der er langt til topformen. Derfor blev han også skiftet ud igen. Efter aftale.

OB havde ind imellem store chancer ved Anders K. Jacobsen og Jacob Barrett, men tyskerne var også nærgående og havde et dykkende skud på overliggeren. Jeppe Tverskov var stensikker i sin indgriben og ham gør OB klogt i at beholde medmindre der kommer et langt mere alvorligere tilbud end de angiveligt fire millioner kroner fra Brøndby.