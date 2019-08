Første OB-scoring: Jebali stemplede ind

FODBOLD: OB's nye tunesiske angriber Issam Jebali kom i gang med en scoring, da OB's reserver vandt 2-1 over AC Horsens i en kamp, som fynboerne burde have vundet mere markant.

Issam Jebali spillede helt i front sammen med Anders K. Jacobsen, der var en af mændene bag tuneserens scoring. Jens Jakob Thomasen fandt Anders J. Jacobsen i et flot ryk bag fjendens linje og Anders K. Jacobsen spillede omgående en skarp bold til Moses Opondo, der omgående afsluttede.

Horsens-keeper Matej Delac kunne ikke holde bolden og Issam Jebali var over returen og scorede til 1-0. Jebali viste prøver på sin tekniske kunnen og mangler nu kun at kunne holde højt tempo over 90 minutter, og det er går der nok et par uger med endnu.

Den 23-årige venstre back Kingsley Madu fra Nigeria var interessant. Han er 1,74 meter og udpræget venstrefodet og transferfri efter at været udlånt fra Zulte Waregem til Roeselare i Belgien med udløb i denne sommer. Madu var med ved OL i 2016 i Rio de Janeiro, da Nigeria vandt olympisk bronze. Undervejs i kvartfinalen besejrede nigerianerne Danmark med 2-0. Madu sad på bænken, mens Mikkel Desler og Casper Nielsen var i rødt og hvidt fra start.

Endnu har Jacob Barrett Lausen ikke forlænget og har kun et år tilbage af sin kontrakt, så derfor er den hurtige Madu et tema. Men han faldt af på den efter pausen og begik et unødvendigt straffespark, som Sebastian Avanzini udlignede på efter en time. Madu har været med i opstarten og et par træningskampe hos Roeselare i den næstbedste række.

Moses Opondo så stærk ud og må være inde i billedet til en startopstilling i Superligaen på fredag. Han var uheldig efter skarpe og dynamiske træk i feltet, da han ramte stolpen efter pausen. Efter en flot frispilning af Madu kom en meget levende og aktiv Julius Eskesen også helt fri, men brændte på Matej Delac og trænger simpelthen til at score.

Madu havde endnu sådan en skarp aflevering bag i feltet i fødderne og denne gang sparkede SfB/Oure-angriberen Mikkel Hyllegaard bolden op i målhjørnet via en Horsens-fod til 2-1.

OB's startopstilling (4-4-2) Hans Christian Bernat - Jonas Skytte (81. Oska Bagge) , Daniel Obbekjær, Alexander Ludwig, Kingsley Madu - Moses Opondo (67. Teitur Magnusson), Jens Jakob Dyhr Thomasen (67. Jonathan Harboe), Mads Frøkjær-Jensen (84. Anders Klynge), Julius Eskesen - Anders K. Jacobsen, Issam Jebali (67. Mikkel Hyllegaard).