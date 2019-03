FODBOLD: Selv om Rasmus Festersen scorede et fornemt spark efter et skarpt slået indlæg af Yao Dieudonne fra venstresiden, så rakte det ikke til point i OB-reservernes kamp i Vejle.

Festersen udlignede til 1-1 efter tyve minutter, men forsvaret havde været presset i starten og eks-OB'eren Jacob Schoop scorede efter tre minutter med venstrebenet.

Oliver Christensen havde undervejs en mirakelredning, men efter pausen kunne OB have bragt sig foran. Mathias Greve lobbede bolden over VB-forsvaret, og Julius Eskesen hoppede op og leverede et perfekt udført saksespark, som Thomas Hagelskjær reddede.

To minutter senere nærmede OB sig igen, da Mads Frøkjær-Jensen efter et par driblinger trykkede af fra kanten af feltet, men afslutningen sad lige på Hagelskjær.

OB sad på kampen, men var ineffektiv og så lavede Serhiy Hryn Vejles sejrsmål efter godt en time.

Den tidligere Vejle- og Sønderjyskespiller Nikolaj Madsen spillede hele kampen for OB, og træner fortsat bare med i Ådalen.

- Vi spillede godt lige indtil de afgørende passager. Formåede at spille os fint frem til den sidste tredjedel af banen, men derfra manglede vi kvalitet, og så straffede de os benhårdt i vores gode periode i anden halvleg på en omstilling, sagde assistenttræner Henrik Hansen til ob.dk..

OB's holdopstilling: Oliver Christensen - Mikkel Desler, Jonathan Khemdee (75. min. Jonas Skytte), Oliver Skolnik, Yao Dieudonne - Mathias Greve, Mads Frøkjær-Jensen (84. min. Anders Klynge), Nicolaj Madsen, Julius Eskesen - Nicklas Helenius, Rasmus Festersen (62. min. Mikkel Michelsen)