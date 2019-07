Far og søn i samme ligatrup: Forenet i GOG

Da GOG-spillerne torsdag mødte ind efter sommerferien, var det med to målvogtere, der er far og søn - 45-årige Søren Haagen og sønnen Andreas, der om få dage fylder 18 år.

Håndbold: Det var som første skoledag efter sommerferien: Små-drillerier, omfavnelser og brede smil. Selv om håndbold altså ikke lige var det, der lå lige for med sommersolen bankende ned over Gudme. Og det var en ligatrup, der mødte ind efter sommerferien med et nærmest historisk indslag, idet de to målmænd i aktion, Søren Haagen og Andreas Haagen, er far og søn. GOG købte 45-årige Søren Haagen fri af Ribe-Esbjerg HH, da GOG's erstatning for norske Ole Erevik, der har indstillet karrieren - svenske Dan Beutler - blev testet positiv for kokain. Dermed kom Haagen tilbage til GOG og til samme klub som sønnen, der fylder 18 år om få dage. Selv om det islandske stortalent, 19-årige Viktor Gisli Halgrimsson, der er optaget af VM-slutrunden for U21 i Spanien, skal danne målmandspar med Søren Haagen, så er Andreas Haagen - målmand på GOG's U19 - altså oppe og snuse til ligaholdet. Og når GOG spiller træningskamp i tyske Magdeburg, 25. august, bliver det med far og søn på holdkortet.

Afsted til Skåne Allerede i weekenden drager GOG-truppen på tur. Den deltager således i en beachhåndboldturnering i Åhus i Skåne med blandt andet SG Flensburg-Handewitt, Lugi og Kristianstad som de øvrige deltagere. - Der bliver fokus på fysik og socialt samvær, som det lyder fra cheftræner Nicolej Krickau.Den 24. og 25. juli er GOG'erne i tyske Magdeburg, hvor der er kamp mod det lokale hold den 25. juli.



I opstartsfasen bliver der også træningskampe mod Sønderjyske, svenske Ystad, Skanderborg, Skjern samt svenske Sävehof.



Første skarpe opgør i sæsonen for GOG bliver 21. august - en pokalottendedelsfinale ude mod Team Sydhavsøerne fra 1. division.



27. august spiller GOG så Super Cup mod Aalborg Håndbold i Næstved.



GOG åbner den nye sæson i ligaen 2. september ude mod oprykkerne fra Fredericia HK.

Af med sommertøjet - og på med spillertøjet. I omklædningsrummet i Gudme er det fra venstre: Stig-Tore Moen Nilsen, Josef Pujol og Arnar Freyr Arnarsson. Foto: Karsten L. Sørensen

Hver ny sæson er bonus Mens de øvrige GOG'ere blev pisket gennem den frygtede yoyo-test, nøjedes 45-årige Søren Haagen med at snuppe en tur på kondicyklen. - Ja, Anders og jeg skal jo sammen til Magdeburg og stå. Det bliver sjovt. Der er også et par andre på holdet, som jeg har kendt, siden de spillede på U10. Det er noget specielt at tænke på, konstaterede Søren Haagen, og han tilføjede: - Jeg glæder mig rigtig meget til en sæson med både liga og Champions League. - Bliver det din sidste sæson? - Det gider jeg slet ikke tænke på. Det kan da godt være, at det er min sidste sæson, men det kan også være, at det ikke er. Jeg missede jo 10-12 år på grund af sygdom (en bindevævssygdom, red.), så jeg nyder bare hvert år, jeg får. Det er ren bonus. Efter at Andreas Haagen var røget ud af yoyo-testen, blev der også tid til et par ord fra sønnen. - Det er en kæmpeoplevelse at spille sammen med far - i forhold til, at han er så gammel. Det er selvfølgelig en overraskelse, at vi pludselig spiller i samme hal. Det er superfedt, at min far kommer tilbage til den klub, han elsker så højt, og den klub, jeg elsker så højt, lød det fra Andreas Haagen.

Stort defensivt fokus Det var ikke en komplet GOG-trup på første træningsdag. Blandt andet er tre bærende stortalenter - Emil Lærke, Mathias Gidsel og Lukas Jørgensen - til VM-slutrunden for U21 i Spanien ligesom Viktor Gisli Halgrimsson for Island. Senere skal nogle af truppens U19-spillere - blandt andre Simon Pytlick - til VM-slutrunden for U19 i Nordmakedonien. I øvrigt sammen med assistenttræner Mathias Albrektsen, der også er assistent på U19-landsholdet. Da cheftræner Nicolej Krickau havde fået samlet truppen i rundkreds omkring sig, faldt der følgende kontante melding: - Velkommen. Og velkommen til en sæson, hvor vi vinder det hele. Efterfølgende uddybede Krickau de ord over for Sport Fyn: - Ja, jeg placerede overliggeren højt fra start. Det kan man ligeså godt. Jeg er rigtig glad for den trup, vi går ind til sæsonen med. Jeg tror, det er en trup med folk, som komplementerer hinanden godt. Krickau varslede et stort defensivt fokus i startfasen, hvor blandt andre den nye stregspiller, islandske Arnar Freyr Arnarsson - erstatningen for Lars Hald - skal spilles ind i midterforsvaret, og hvor den nye højre back, norske Stig-Tore Moen Nilsen - erstatningen for Niclas Kirkeløkke - skal blive tryg ved de øvrige. Og så er der jo altså også to nye profiler i GOG-målet.