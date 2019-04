FODBOLD: Bashkim Kadrii har karantæne i næste kamp i Herning og måske skal OB også undvære Casper Nielsen med en ankelskade.

- Jeg vred over på kunstgræsstykket mellem sidelinjen og banen. Det virker værre end de andre gange, jeg er vredet over på samme fod, som jeg i forvejen har tapet op, siger Casper Nielsen.

- Men vi må se mandag, om jeg i givet fald skal skannes. Det var bundærgerligt det hele. Jeg føler, at vi set over hele kampen var det bedste hold bortset fra den periode, hvor vi skulle vænne os til deres systemskifte, sagde han.

Jeppe Tverskov tog målet på sin kappe.

- De fik meget respekt for os og ændrede til 3-5-2. Det gav lidt mindre rum, så det blev meget mand mod mand. De ville lukke ned for vores wingback, og det fungerede vel fint for dem.

- Det er en fejl af mig, at jeg glider og er skyld i, at vi ikke får point i dag. Det er jeg ked af. Nicolaj Thomsen flækker bolden videre bevidst med hælen, men jeg ved ikke, om han har styr på, hvor folk ellers ligger henne. Den kommer til mig, men jeg glider, da jeg ville tage et skridt op. Efter målet befrier vi os faktisk lidt ved at gå over til 4-4-2, vurderede viceanføreren.