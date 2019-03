Voldelig OB-fan kunne ikke holde sig fra stadion - nu skal han i fængsel

Slag med flaske og spark mod to ofre ved banegården i Fredericia blev takseret til ti måneders fængsel. Manden havde også brudt sin karantæne fra alle landets stadions under kampe, hvor OB mødte blandt andet AGF, Esbjerg og Sønderjyske.

Fredericia: For halvandet år siden blev to ofre slået og sparket ned ved den enes bil ved Fredericia Banegård. Gerningsmanden var en 28-årig mand, som de ikke kendte. Torsdag fik han dom ved Retten i Kolding. 10 måneders ubetinget fængsel. Afgørelsen har han udbedt sig betænkningstid for.

- Han havde erkendt langt de fleste forhold, men ikke voldssagen fra Fredericia, siger anklager ved Sydøstjyllands Politi Therese Marie Brüner.

Men retten valgte at dømme den 28-årige for samtlige forhold. Dog blev en voldssag fra Kolding ændret fra grov vold til almindelig vold. Den 28-årige fastholdt, at han ikke havde sparket på ofret.

I forbindelse med voldssagen fra Fredericia blev den 28-årige også dømt for hærværk, idet han havde kastet en flaske på ofrenes bil.

Den 28-årige har tidligere været straffet og havde en reststraf på 63 dage, som blev udløst ved dommen.