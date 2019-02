Unge dramatiserer koblingen mellem mobning og terror

Er der en forbindelse mellem mobning og terror? Det skal en flok gymnasieelever fundere over, når de over seks uger prøver kræfter med at oversætte temaet "Fra mobning til terror" til dramatiske scener.

"Fra mobning til terror". Ikke to ting, man umiddelbart associerer med hinanden, udover at de er ting, vi alle godt kunne undvære. Ikke desto mindre skal lidt over 20 elever fra Odenses fire almene gymnasier og to hf-retninger finde hoved og hale i netop det tema, når de fra midten af februar og seks uger frem slipper kreativiteten løs på Odense Katedralskole. - Terror kan være mange ting, og det er ikke nødvendigvis bomber, der springer, forklarer skuespiller Tina Kruse fra Teater Gyda. Hun skal sammen med kollegaen Malte Frid-Nielsen undervise eleverne. Selv fremhæver hun Kundby-pigen, der blev dømt for planlægning af terror i 2017, og selvskadere, som er en slags selvterrorisering, som terror-fænomener, hvor det kan være interessant snakke om, hvilke følelser der fører til de handlinger. Følelser, der kan stamme fra fysisk eller digital mobning. - Men det er de unge selv, der bestemmer, hvad det skal blive til, siger Tina Kruse. - Min erfaring med gymnasieelever er, at der ligger en enorm skaberevne. Jeg er sikker på, at de selv kommer med en masse idéer. Og det skal vi ikke stå i vejen for.

Samarbejdet Teaterakademiet er et af fire faglige akademier, der tilbyder elever ekstra læring udover undervisningstimerne. Udover teater kan elever blive klogere på naturvidenskab, film, billedkunst og litteratur.Akademierne er blevet til i et samarbejde mellem Odenses fire almene gymnasier: Odense Katedralskole, Mulernes Legatskole, Tornbjerg Gymnasium og Sct. Knuds Gymnasium. Samarbejdet har kørt siden begyndelsen af skoleåret 2015/2016.

Ikke traditionelt teater Metoden, som eleverne skal bruge, hedder i fagsprog ensemble-baseret devising. Det betyder, at gruppen af skuespillere - ensemblet - kollektivt lægger hjernerne i blød for at skabe scenekunst ud fra et tema. - De unge skaber selv materialet gennem øvelser, improvisation og snakken med hinanden. Det er ikke meningen, at jeg skal have resultatet. Jeg aner ikke, hvad det ender med, siger Tina Kruse. - Det bliver ikke noget med handling, hvor du følger en karakter gennem livet. Det er der ikke tid til. Det bliver nok mere kalejdoskopisk, hvor man behandler emnet fra forskellige vinkler. De laver en masse materiale og sætter det sammen sådan, at man føler, der er en rød tråd i det. Men der er ikke én handling, fortsætter hun. Eleverne har indtil 26. marts til at udvikle materiale. Der skal de nemlig opføre det, for deres venner og familie.