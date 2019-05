To partier er sprunget fra Vollsmose-planen: - Den bygger på tvangsflytning af uskyldige mennesker

Peter Rahbæk Juel, Socialdemokratiet

- Det er en dramatisk plan, og derfor er det også en svær at beslutning at træffe. Men når vi kan se, der er sociale mønstre, som står i vejen for børnenes muligheder i livet, så har vi som samfund en forpligtelse til at handle. Ikke at handle og ikke at have en plan er det mest risikable standpunkt at tage. Det menneskelige potentiale i Vollsmose er stort og fortjener at blomstre op.

- Det her er den største omlægning af et byområde i Danmark i nyere tid, og derfor har vi også forsøgt at forberede os godt.