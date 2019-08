Royal åbning af blomsterfestivalen: Kronprinsesse Mary fik Odense til at smile

8-årige Freja Marie Petersen var den første, der fik lov til at hilse på Mary og give hende den første buket af mange. Blomsterpigen fra Munkebjergskolen trak vejret lidt dybt et par gange, før kronebil nummer otte holdt ind ved Asylgade og kronprinsessen trådte ud, men hun fik både afleveret blomsterne, nejet og smilede lettet, da opgaven var fuldført.

Torsdag eftermiddag kort efter klokken 17 ankom hun for at åbne Odense Blomsterfestival og overalt blev hendes eget smil returneret af de mange, der var mødt op i gaderne og ikke mindst på Gråbrødre Plads, hvor den officielle åbning fandt sted i år.

Stærk tilknytning til festival

Det var fjerde gang, at kronprinsesse Mary gæstede Odense i forbindelse med blomsterfestivalen, som hun siden 2012 har været protektor for.

I sin åbningstale slog hun derfor meget naturligt ned på årets tema.

- På tidsrejse er ikke blot temaet for dette års blomsterfestival i eventyrets by. Det er samtidigt et billede på mit eget forhold til den årligt tilbagevendende og unikke begivenhed. Min tilknytning til Odense Blomsterfestival er blevet stærkere som årene er gået. Præcis som min glæde over at betragte de uendeligt mange fantastiske og fantasifulde blomsterkreationer, som skabes år efter år, sagde kronprinsessen, der sluttede af med at døbe en ny sort af blomsten Hortensia fra det fynske gartneri Schroll.

- Jeg døber dig Princess of Passion, lød fra prinsessen, mens hun hældte en sjat rosé på blomsten.