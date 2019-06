Rotter lukker kendt fynsk bageri

Hvis der er én type gæster, der ikke er velset i et bageri, er det rotte. Ikke desto mindre er det lykkedes nogle af de små skadedyr at besøge Fru Lund-bageriet i Bellinge. Torsdag rykkede flere vogne fra skadedyrsbekæmperne Mortalin ind, og fredag hang bageriet en seddel i døren: Lukket grundet besøg af skadedyr.

- Rotterne i bageriet er kommet ind gennem en rist i gulvet. I samarbejde med Mortalin og Fødevarestyrelsen, har vi, på baggrund af deres anbefalinger om ro i 48 timer, valgt at holde butikken lukket hele weekenden, fortæller butiksindehaver Claus Lund.

Ifølge Claus Lund, har et VVS-firma nu renset og lappet kloakforbindelserne til bageriet. Det betyder, at så snart Mortalin og Fødevarestyrelsen igen giver grønt lys, skulle rotteproblemet være løst.

Claus Lund har fredag morgen måttet henvise flere frustrerede kunder til afdelingerne i Dalum, på Hunderupvej og i Seden, indtil Bellinge-afdelingen igen kan åbne.

- Der er desværre en masse af vores gode, trofaste kunder, der kommer til at køre forgæves de næste dage. Vores kunder virker dog forstående over for vores kamp med de små bæster. Jeg har indtrykket af, at de synes, vi håndterer situationen på en ordentlig måde, siger han.

Hvis alt går efter planen, kan Fru Lund i Bellinge åbne dørene igen i starten af næste uge.