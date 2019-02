Politiet efter endnu en skudepisode i Vollsmose: Der er en bandekonflikt i gang

Efter der onsdag aften har været endnu en skudepisode i Vollsmose beskriver Fyns Politi for første gang situationen som en decideret bandekonflikt. Efterforskningen viser, at der er tale om kriminelle grupperinger i kamp mod hinanden.

Der er en ny bandekonflikt i gang i Odense. Det oplyser Fyns Politi nu, efter der onsdag aften atter blev affyret skud i bydelen Vollsmose. Der blev skudt med håndvåben mod en personbil, men ingen blev ramt.

Både visitationszonen og den skærpede strafzone forlænges frem til 7. marts klokken 12 for at hindre yderligere konfrontationer.

Fyns Politi efterforsker netop nu hændelsen, men det er politiets klare opfattelse, at skudepisoden er sket som led i en igangværende bandekonflikt mellem to grupperinger. Politidirektøren ser det derfor nødvendigt at forlænge både den skærpede strafzone samt visitationszonen for at sikre, at borgerne, der bor og færdes i de berørte områder, kan færdes trygt og sikkert.

"Der er efter politiets vurdering fortsat et ekstraordinært kriminalitetsbillede i området, som i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed og kompromittere sikkerheden for beboere og andre, som færdes i området i og omkring Vollsmose. Fortsættelse af den skærpede strafzone vurderes som et egnet redskab til at genskabe trygheden i området," lyder det blandt andet fra politidirektør Arne Gram i hans begrundelse for at opretholde zonen.

Hos politiet er opfattelsen, at konflikten omfatter forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken.