Panda blæste ud af zoo

Stormen Alfrida tog ikke bare strømmen fra 100.000 svenskere og forårsagede oversvømmelser rundt om på Fyn. Den blæste også en panda ud af Odense Zoo.

Ikke en af de store tunge, sort-hvide bamsebjørne, men en rød panda, som er noget mindre i størrelse.

- Vi var der selvfølgelig ikke, da det skete, men vores teori er, at den blæste ud af haven efter at have siddet højt oppe i et træ. Hvis pandaerne kunne komme ud på anden vis, ville de være ude hver dag, for de er sindssygt gode til at klatre. Og de sidder i et forholdsvist nyt anlæg, som vi har efterjusteret og sikret grundigt, fortæller Nina Collatz Christensen, vicedirektør Odense Zoo.