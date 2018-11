Odenses nye, store grønne område gør sig til

Tirsdag aften mødtes 15 meget forskellige foreninger på Syddansk Universitet for at tænke stort. De skal være med til at gøre et 80 hektar stort område omkring universitetet til verdens bedste bevægelsespark.

Vi fulgte en af de mindste foreninger, QuidFyn, der drømmer om et sted at spille quidditch uden fare for at lande i en hundelort.

- Se potentialer og muligheder. Tænkt stort og hold jer ikke tilbage, for området er stort. Professor Jens Troelsen, tovholder i projekt Active Living, står foran en projektor, der viser et billede af det 80 hektar store område rundt om Syddansk Universitet. Et område, der allerede skal være Odenses svar på Fælled Parken i København, Hyde Park i London eller Central Park i New York, alt efter temperament og ambitioner. Foran ham sidder repræsentanter for 15 meget forskellige foreninger, der er blevet fristet af muligheden for at få indflydelse på, hvad der skal laves her i alt det grønne. Maria Madsen og Lasse Boel kommer fra den mindste af foreningerne, QuidFyn, som består af godt 10 entusiastiske qudditchspillere. Den er dem, der forsøger at lave en mugglerversion af spillet quidditch fra det magiske Harry Potter-univers, og blandt andet træner rugbytacklinger for at nedlægge modstanderne. Men det er ikke altid så rart, når man træner på en agilitybane, som man deler med en hundeforening. - Vi skal huske at se os omkring, for der ligger af og til en lille "gave" fra hundene. Nogle af os har haft det op ad læggen, og det er ikke så rart, siger Lasse Boel. - Vi ville gerne have et græsareal herude, hvor vi kan spille. Både for at komme væk fra hundelortene, men også for at blive mere synlige og komme til et sted med mere ungt liv. Her så tæt på universitetet tror vi på, at folk vil kunne "opdage" os sådan lidt tilfældigt. Klubberne i Aarhus og København spiller i henholdsvis Uniparken og Fælledparken, og her kommer lidt flere forbi og får lyst til at være med. Det hjælper heller ikke noget, at klubben har måttet aflyse vintertræningen, forbi man ikke kan få en nøgle til lysanlægget. Så Lasse Boel og Maria Madsens drømme er egentlig ret jordnære: En græsbane på 50 x 100 meter.

Det kunne foreningerne godt tænke sig Et fælles hus for områdets foreninger med køkken, mødelokaler, samlingssted, opbevaringsmuligheder, badefaciliteter og cykelvask.En svømmesø.



Permanente vandre- og løbestier.



Overdækket græsareal.



Græsbaner.



Shelters, bålhytte og rafter.



Mulighed for at dyrke biatlon.



Cykelcross-/mountainbikebane.



Træningsfaciliteter til fysisk træning.



Naturforvaltning/vildtpleje



Find vej/kortlæsning/GPS-muligheder.



Udflugtsområde med gode faciliteter



Naturvidenskabelig oplevelsespark.



Quidditch-/rugby-/australsk fodboldbane

Maria Madsen og Lasse Boel kommer fra Quid Fyn, hvis medlemmer spiller quidditch, kendt fra Harry Potter. Her er de i gang med at skrive ønsker ned til den kommende bevægelsespark - ønsker som de senere tager med rundt og diskuterer med repræsentanter fra de 14 andre foreninger, der var mødt op på Syddansk Universitet. Foto: Ulrik Sass

2 + 2 = 5 I aftenens oplæg taler professor Jens Troelsen om de muligheder et samarbejde på tværs af klubber kan give. Den slags merværdi, der udtrykkes med ligningen 2 + 2 = 5. For at få den magi i spil har arrangørerne delt deltagerne op i fem grupper, godt blandet, så man netop får forskellige input. Videnskabelig assistent Danielle Nørager Johansen styrer brainstorming-processen med hård hånd for at mødet ikke bliver en midnatsforestilling og har fokus på det konkrete: Hvad kunne I tænke jer? Hvordan kan området bidrage til din forening? Lasse Boel bliver placeret i en tre mandsgruppe sammen med Jørgen Jensen fra Frie Fugle, Blå Spejdere, og Thomas Dinesen fra CMO, Cykelmotion Odense. De skal snakke sig frem til fem ønsker, de kan blive enige om - med udgangspunkt i egne ønsker. Da de er blevet enige og fremlægger deres ønsker, er det lidt af en aha-oplevelse, for mange af grupperne har nogle af de samme forslag, på trods af at forsamlingen tæller så forskellige foreninger som Fodslaw Odense, Eventyr Golf, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Brevdueforeningen og Akademisk jagtforening. For eksempel har flere grupper et fælles hus, som alle kan bruge, med lækre faciliteter på listen.

Lasse Boel (i midten) diskuterer, hvad den nye store bevægelsespark ved Syddansk Univetsitet skal indeholde. Til venstre sidder Thomas Dinesen fra Cykelmotion Odense, og med ryggen til giver Jørgen Jensen fra Blå Spejdere sit besyv med. Foto: Ulrik Sass

Ikke for sent at være med 2 + 2 = 5-effekten er i den grad synlig. Som Maria Madsen siger: - Jeg sad sammen med en repræsentant fra rugbyklubben og en spejder, og vi har nogle fælles punkter. Vi bruger for eksempel også rugbytacklinger i quidditch, så vi ville kunne bruge de samme faciliteter. Og da jeg hørte, hvad spejderne kunne tænke sig, blev jeg klar over, at det ville vi også have glæde af. For eksempel shelters og bålsted. - Ja, siger Lasse Boel. Hver forening ser meget på sine egne kernebehov, men hvis vi kunne lave en qudditchweekend på Fyn, hvor vi spillede på en bane herude og kunne lave mad over bål og sove i shelters, så ville det være fedt, for det er det sociale, som holder medlemmerne fanget. Den slags kan vi ikke komme og forlange i dag, men her ville det være en mulighed, fordi faciliteterne ligger tæt på - hvis de altså bliver til noget. Den nye bevægelsespark bliver til noget. Spørgsmålet er bare hvad og i hvilket tempo. Det er ikke for sent at påvirke processen - det er bare at henvende sig. Og 31. januar 2019 afholdes første formelle møde så for de foreninger, som beslutter sig for at være med.