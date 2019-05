Odense: Nyt vejarbejde åbner forbudt smutvej ved banegården

Den kommende weekend arbejder letbanen intensivt på Østre Stationsvej - derfor ændres trafikken igen. Fredag nat kan der forekomme støjgener for naboerne.

Letbanebyggeriet buldrer fortsat derudad og skaber den ene omkørsel efter den anden.

Fra fredag den 24. maj klokken 20 går det igen ud over området omkring Odense Banegård Center. Her skal letbanens entreprenører nemlig i gang med et ret så omfattende arbejde, som varer frem til mandag morgen klokken 5.

Arbejdet finder sted på Østre Stationsvej mellem Nørregade og Thomas B. Thriges Gade. Og det får den konsekvens, at Nørregade spærres for både ind- og udkørsel i den ende, der vender ud mod Østre Stationsvej. Derfor skal bilister med ærinde i Nørregade i stedet køre via Jernbanegade, som man kan se på grafikken til denne artikel.