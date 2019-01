Ras Bolding er musiker, skribent og hjernen bag Odenses Klub Golem. Han er en goth med et hjerte, der banker for subkulturer og lydene fra en Commodore 64. Nu er han nomineret til Årets Fynbo. En pris, han ikke vidste fandtes.

I feltet blandt de nominerede til Årets Fynbo finder man indtil videre en forfatter og en direktør. Den tredje, som Fyens Stiftstidende præsenterer i dag, er lidt sværere at definere. Han er en, der normalt stiller sig uden for det etablerede samfund og så langt væk fra prisuddelinger, som det overhovedet er muligt. Denne nominerede er så mystisk og flygtig, at man må begive sig ud i natten og ned i undergrunden, hvis man skal have et glimt af ham. Ras Bolding er navnet, og lidt af hvert er hans virke. Musiker, skribent og koncertarrangør er blot noget af det, han kan skrive på sit CV - hvis han altså havde sådan et. For Ras Bolding bliver nok aldrig voksen. I hvert fald ikke, hvis man anser voksenhed for noget, hvor man går på arbejde fra ni til fem, går tidligt i seng, følger med i DR's dramaserier søndag aften, opdaterer sit CV løbende eller klæder sig efter omstændighederne og ikke efter, hvad man selv har lyst til. At klæde sig, som han har lyst til, er lige akkurat, hvad Ras Bolding gør. De seneste 20 år er hans skridt blevet taget i store, sorte støvler, mens vinden har rusket i det lange, forskelligfarvede hår, der stritter direkte op i luften. Ras Bolding er et særsyn blandt de andre kandidater, men derfor har han ikke mindre ret til nomineringen. Han har i mange år kæmpet for, at Odenses undergrund og subkulturer har et sted at være, musik at lytte til og et fælleskab at være en del af.

Ras Bolding har farvet sit hår så længe, at han ikke længere ved, hvad sin naturlige hårfarve er. Foto: Nils Svalebøg

Hva' for en pris? Nomineringen til Årets Fynbo kommer som en overraskelse for Ras Bolding. Ikke fordi han ikke regnede med at blive nomineret, men simpelthen fordi han ikke vidste, prisen eksisterede. - Jeg har ikke lige fulgt med i, hvad det er for en pris. Det skal jeg gerne indrømme. Med fare for at lyde arrogant, så er det ikke lige den slags, jeg går mest op i, siger han. I det hele taget falder prisuddelinger ikke i Ras Boldings smag. - Vi er blevet så optagede af at lave konkurrencer hele tiden. Du kan ikke tænde for fjernsynet en lørdag aften uden at se folk, der bliver sendt hjem fra en bagedyst på én kanal, smidt ud fra en talentkonkurrence på en anden kanal eller buh'et ud af X Factor på en tredje kanal. Det er netop, hvad konkurrencerne er - en lang række tabere og så en enkelt vinder, der bliver skyllet ud i toilettet kort efter, mener han. Men selvom Ras Boldings holdninger til konkurrencer og priser er stærke, anerkender han hæderen. - Når det så er sagt, så varmer det selvfølgelig at blive indstillet til prisen. Det er altid rart at få anerkendelse, også selvom man er goth, siger han.

Musikken og litteraturen Livet som goth startede for mange år siden for Ras Bolding. Dengang var det den dystre musik og de triste og melodramatiske karakterer i litteraturen, som tændte hans fascination for det, som i dag kaldes goth-kulturen. - Min far læste Edgar Allan Poes dystre fortællinger som godnathistorier for mig allerede i en tidlig alder. Senere fandt jeg selv karakterer fra bøger og tegneserier og musikere, som jeg kunne spejle mig i, siger Ras Bolding. Han har lavet sin egen Golem-tegneserie gennem mange år. Den hedder Rodion og Ophelia, og navnene er taget fra henholdsvis Dostojevskijs melodramatiske studerende Rodion Raskolnikov og Shakespeares Ophelia, der ender med at begå selvmord. Hans foretrukne karakter er dog fra en helt anden fortælling. - Peter Pan er min favorit. I den oprindelige fortælling hører man om, hvordan Peter Pan møder Wendy igen, efter hun er blevet voksen. Her kommer et øjeblik, hvor man opdager, at Peter Pan altid er ham, der må tage videre alene, når alle vokser op, uden han gør det. Det samme har jeg oplevet mange gange i mit liv. Mennesker jeg kendte, og som jeg troede, jeg kendte godt, er pludselig vokset op og har forladt miljøet for at tage ud og blive en del af gråvejret, siger Ras Bolding.

Ras Bolding i tal 14 synthesizere i studiet.



- Analoge, digitale og hybrider, herunder en Commodore 64 i rem, der naturligvis også er at regne som synthesizer. Der befinder sig yderligere et gammelt keyboard i kælderen, og så har jeg naturligvis en række softsynths også.



2915 Facebook-venner.



- Hvis man skal tro Facebook. Men skal man det?



1 barontitel.



- Men man kan selvsagt altid bruge flere. For et par år siden var jeg til soiree hos Marquis Marcel de Sade. Martin Hall var naturligvis bindeleddet. Nåja, stik Hall en barontitel, modsat Marquis'en. Han har, mig bekendt, ingen adelstitler, men jeg tror, det vil klæde ham. For han kan vel næppe blive Årets Fynbo.



0 auditions til X Factor.



- Men de ringede fra et af de der talentprogrammer engang, fordi de ville have mig med. Jeg var ikke interesseret. De lovede, at jeg ville få mange ekstra koncerter ud af det. Hvis jeg ville optræde i supermarkeder, svarede jeg. Og så fablede jeg også om, at jeg syntes, deres koncept absolut intet godt gjorde for dansk musik. Så fangede de vist beskeden. De har i hvert fald ikke ringet siden.

Fravælger det etablerede samfund Når han bliver spurgt om, hvorfor han stiller sig så markant uden for samfundsnormerne, vender han tilbage til påstanden om, at der er for meget fokus på tabere og vindere i samfundet. - Det er påfaldende, hvordan vi lever i et samfund, hvor vores gøren og laden handler om, at folk skal sendes hjem, hvad enten det er fra talentshows eller hjem til deres krigsramte lande. Og har man ikke lyst til at være en del af det, så er man virkelig sat uden for døren og overladt til kulden på en lørdag aften, siger Ras Bolding og fortsætter: - Subkulturen kan give et frirum til dem, der ikke vil stemmes hjem eller ikke har lyst til at stemme andre hjem. Men selvom tonen er hård fra Ras Boldings side, når han taler om det moderne samfund, så fordømmer han ikke nogen. - Der er forskel på at stille sig kritisk over for noget og så til at fordømme det. Jeg fordømmer det ikke, men jeg vælger at stille mig uden for, siger han. Helt uden for lands lov og grænser har han heller ikke levet. Ras Bolding har spenderet en god rum tid på universitetet, hvorfra han har en kandidat med hovedfag i engelsk med sidefag i kulturformidling og en master i multimediedesign. - Jeg går ikke og deler folk op i, hvem der tilhører det etablerede samfund, og hvem der ikke gør. Det kan godt være, jeg har gået i skole med mange, der i dag sidder som kontorassistenter hos kommunen og den slags, men det går jeg ikke op i. Deres titler, beklædning og seksualitet er mig underordnet. Jeg kigger på folks handlinger og opførsel for at finde ud af, hvem de er, siger Ras Bolding.

De anderledes' klub Siden 2006 har Ras Bolding sammen med en håndfuld ligesindede jævnligt arrangeret musikalske arrangementer på Kulturmaskinen under navnet Klub Golem. Det beskriver han som et sted, der er for de mange og for de få, for de forvirrede unge og for de bitre ældre, samt alle de stakler, der befinder sig et sted midt imellem. - Det er ikke kun goth-folk som jeg, der kommer. Der kommer også mennesker, som måske føler, at de mangler et sted at høre til, fortæller Ras Bolding. "Klub Golem huser Odenses sortklædte undergrund, men væsener fra andre byer og fremmede planeter er også velkomne. Her er lak, læder, mørk make-up, punkagtige frisurer og dekadence, samt den bedste musik hentet fra de mørke og alternative scener fra dengang i firserne og frem til i dag." Sådan lyder Ras Boldings egen tekst på klubbens hjemmeside. Selvom klubben har haft sin 12-års fødselsdag, er det ikke nemt at holde undergrunden oven vande. - Jeg bruger mange timer på at forberede arrangementerne. Der er periodevise strømninger, hvor mange tilslutter sig subkulturerne, og så er der tider, hvor vi ikke er så mange.

Musikken, frisurerne og overlevelsesevnen Ras Bolding giver sit bud på de tre bedste ting ved at høre til undergrunden.



1. Musikken



- Vi har bedre musik. Med enkelte undtagelser.



2. Frisurerne



- Vi har smartere frisurer.



3. Overlevelsesevnen



- Når man befinder sig i undergrunden i længere tid ad gangen, så opbygger man en ukuelighed. Man lærer at overleve. Kommer der nogle til min næste koncert eller mit næste arrangement? Det kan jeg ikke vide, men jeg kan kæmpe for, at der gør. Det, at man hele tiden skal kæmpe for at holde sig oven vande, gør, at man konstant bliver mindet om, at man kæmper, fordi det er noget, der er værd at kæmpe for. Vi er den sidste ene procent af bakterierne, der ikke bliver slået ihjel af desinfektionsmidlet.

Skjorte og slips For en del goths, punkere og medlemmer af andre subkulturer er der tale om en fase i livet, hvor man prøver at skille sig ud og være anderledes. For Ras Bolding har denne fase varet i mere end 20 år, og ikke meget tyder på, at den snart er overstået. - Jeg kan ikke være sikker på, at det ikke er en fase for mig. Det er et forsøg på at skabe sig en tålelig tilværelse, og jeg har i mange år været pinligt bevidst om, at jeg ikke er, som folk er flest. Jeg søgte ind i subkulturen for at finde et fælleskab, og efter noget tid kom jeg til at være en aktiv spiller i kulturen, og det er med til at holde mig i den, fortæller han og fortsætter: - Hvis jeg har lyst til at tage en skjorte og et slips på, når jeg vågner i morgen, så gør jeg det. Men det tror jeg ikke, at jeg får. Hans svar til, hvad fremtiden bringer for ham, blafrer dog i vinden. - Jeg har stadig ikke fundet, hvad jeg leder efter. Eller også har jeg.