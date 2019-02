Letbanen i Odense bliver forsinket i op til otte måneder. Forsinkelsen skyldes, at leverandøren Zublin ikke kan nå at lægge låg på parkeringskælderen i forbindelse med TBT-projektet.

Det har næsten været skrevet i sol og i måne, at letbanen ville blive forsinket, efter at både letbanedirektør Mogens Hagelskær og TBT-chef Stig Langsager tidligere har advaret om en mulig forsinkelse.

Letbaneprojektet har været afhængig af, at parkeringskælderen ved den sydlige del af TBT-projektet blev færdiggjort til tiden, så byggeriet af letbanen kunne begynde. Men leverandøren Zublin har ikke formået at færdiggøre projektet til tiden.

Der er endnu ikke et fuldt overblik over, hvor stort et beløb forsinkelsen vil komme til at koste. Det forventes dog, at beløbet vil kunne dækkes af letbane-projektets reserve, så politikerne ikke skal finde nye penge til letbanen.

Det står samtidigt klart, at de andre delprojekter vil blive færdiggjort, men passagerne vil altså først kunne stige på letbanen engang i det tredje kvartal.

Allerede i starten af december advarede letbanedirektør Mogens Hagelskær om, at letbanen kunne blive forsinket, hvis man ikke tids nok kunne få adgang til området mellem Fisketorvet og Overgade.

- Vi kommer tættere og tættere på, at vi har brug for at komme til derude, og du kan jo selv gå ud og se, hvordan det skrider frem med p-kælderen i den sydlige del af området. Letbaneprojektet har en født afhængighed af TBT. Der skal være låg på p-kælderen, før vi kan komme til, lød det fra Mogens Hagelskær og det er altså præcis TBT-projektet, som nu forsinker færdiggørelsen af letbanen.