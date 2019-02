Klimabevidste unge protesterer på Flakhaven

Flakhaven var fyldt med bannerbærende studerende, da Den Grønne Studenterbevægelse afholdt en demonstration, der skulle sætte fokus på klimaet. De unge synes ikke, at politikerne gør nok, siger initiativtageren for strejken, Maja Parsberg Madsen.

Odense: - Al politik er klimapolitik!

Sådan lyder opråbet fra Maja Parsberg Madsen i hendes tale til de fremmødte, der strejker for klimaet på Flakhaven foran rådhuset. Strejken er én ud af mange over hele landet, som Den Grønne Studenterbevægelse står bag. I Odense er det 24-årige Maja Parsberg Madsen, der har taget initiativet til strejken.

- Jeg blev mere og mere frustreret, for selvom der er ting, den enkelte person kan gøre for klimaet, så er der brug for politisk handling. Jeg tror, mange af os her føler en form for afmagt, fortæller Maja Parsberg Madsen.

Over 200 har tilmeldt sig strejken på Facebook, og Maja Parsberg Madsen er overrasket over, hvor stor opbakningen er. For hendes budskab gælder det, at jo flere desto bedre.

- Vi står her, fordi vi gerne vil blive set af mange. Jeg håber også, at politikerne inde på rådhuset ser, hvor mange vi er herude. Forhåbentlig når det også politikerne på Christiansborg, siger Maja Parsberg Madsen.