Jysk invasion: Fyns store sportsarena hedder nu Jyske Bank Arena

Herning har Jyske Bank Boxen, nu får Odense Jyske Bank Arena. Den store hal i Odense Congress Center skifter navn, efter at Silkeborg-banken er blevet sponsor i OB-selskabet Odense Sport & Event.

Da den blev indviet i 2007 hed den Arena Fyn, med plads til 5500 personer er den Fyns største indendørs spillested og har været ramme om mange forskellige arrangementer fra Melodi Grand Prix over hesteshow, Volbeat og Disney-forestillinger til brølende esport-finaler.

I de senere år har den heddet Sparekassen Fyn Arena, men nu bliver det ene pengeinstitut skiftet ud med det andet, og Jyske Bank overtager pladsen på facaden. Det oplyser Odense Sport & Event i en pressemeddelelse.

Virksomheden, der blandt andet omfatter Odense Congress Center og fodboldholdet OB, har store forhåbninger til den nye sponsor.

- Vi ved fra Jyske Banks engagement i Herning, at banken er en meget aktiv sponsor, som går helhjertet ind i sine samarbejder, siger direktør Enrico Augustinus, administrerende direktør i Odense Sport & Event ifølge en pressemeddelelse.

Han oplyser, at der har været "stor interesse fra flere sider" for at blive navnesponsor.

I Herning lægger banken navn til Boxen, der har haft stor succes som hjemsted for koncertert og et væld af andre arrangementer.

- Vi vil gerne have, af fynboerne får et endnu højere kendskab til Jyske Bank, og her finder vi ikke en stærkere partner i regionen, end Odense Sport & Event, siger Gert Scheel, erhvervscenterdirektør i Jyske Bank Odense, ifølge pressemeddelelsen.

Sparekassen Fyn, der nu forlader facaden er en slags tilpasset navn for Sparekassen Sjælland - Fyn, der er et vestsjællandsk pengeinstitut som i 2013 købte det daværende Sparekassen Faaborg. Jyske Bank er en landsdækkende bank med hovedsæde i Silkeborg.