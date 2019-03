Hjælp med nødhjælp

ÅSUM og SEDEN: Brug et par timer søndag den 10. marts på at stemme dørklokker, når Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling, siger Hjørdis Poulsen, indsamlingsleder i Seden og Åsum Sogne. Her starter man klokken 10 fra kirkekontoret på Mindelundsvej 110 i Seden, og et par timer senere er der pizza, mens optællingen sker. Bedste bud på årets resultat i de to sogne udløser to biografbilletter med tilbehør, sponsoreret af Åsum Menighedsråd. Kontakt Hjørdis Poulsen på 23 37 30 67 eller hogppoulsen@gmail.com, hvis du vil indsamle med. /RAS