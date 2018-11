Gav bud i 11. time: Ny restaurant rykker ind hos Franck A

Ulrich Dehler fik dog mægleren til at undersøge mulighederne og fik i 11. time lagt et bud hos kuratoren for konkursboet, og buddet viste sig at være det bedste.

- På rundturen kom vi forbi Franck A og kunne se skiltet om konkursen i vinduet. Jeg tænkte, at det var den klart bedste beliggenhed, vi havde set og kunne mærke, at det summede med liv, men mægleren troede ikke på, at det kunne lade sig gøre.

- Jeg var i Slagelse for at kigge på ombygningen af en restaurant, vi åbner der, og kørte derefter til Odense for at spise aftensmad og kigge lidt rundt sammen med en lokal erhvervsmægler.

Muligheden opstod pludselig for lidt over to uger siden. Det fortæller Ulrich Dehler, der i dag står alene i spidsen for Halifax, mens Peter Ahn har kastet sig over andre projekter.

Nu kommer den 12. restaurant, og for første gang bevæger burgerkæden sig over Storebælt, hvor navnet Halifax Burgers om nogle måneder vil erstatte Franck A på facaden til lokalerne i Jernbanegade i Odense.

Det er gået over stok og sten, siden de to studiekammerater Peter Ahn og Ulrich Dehler valgte at vinke farvel til sikre job i bank- og reklamebranchen og i stedet åbnede deres første burgerrestaurant på Nørrebro i København.

Halifax Burgers startede som en enkelt restaurant på Frederiksborggade på Nørrebro i København, men er i dag vokset til en kæde med 11 restauranter i hovedstaden og i Lyngby, Køge, Roskilde og Hillerød.Næste år kommer i hvert fald to nye restauranter til i Slagelse og Odense.Når restauranten åbner i Odense, kommer kæden til at have omkring 400 medarbejdere fordelt mellem restauranterne og det storkøkken i Hvidovre, hvor to bagere og fire kokke møder ind hver morgen for at bage bollerne og lave de hjemmelavede ingredienser til burgerne.De nye job i Odense kan søges via Halifax' hjemmeside på www.halifax.dk/job/odense

Det gode arbejdsliv

Ulrich Dehler satser på at kunne åbne Odenses nyeste skud på burgerstammen til marts.

I første omgang gælder det dog om at få ansat medarbejdere, som kan se sig selv i et koncept, der udspringer af det tætte kammeratskab, som Peter Ahn og Ulrich Dehler udviklede, da de begge tilbragte et semester af deres studie i den canadiske by Halifax i 2004.

Og - ikke mindst - i de tanker om det gode arbejdsliv, som senere fik dem begge til at droppe jakkesættet og deres vellønnede kontorjob.

- Det hele startede med en drøm om at kunne skabe det gode arbejdsliv for os selv, hvor vi kørte til arbejde med et smil på læben. Nu er missionen at skabe et godt arbejdsliv for vores medarbejdere, som får dem til at blive hos os i mange år.

- Vi føler, at vi har knækket koden til, hvordan vi kan vokse, uden at det går ud over den kultur og det værdisæt, vi grundlagde restauranten på. Og det handler i høj grad om medarbejderne, siger Ulrich Dehler, der bor sammen med sin familie i et hus i Gentofte, som han deler med Peter Ahn og hans familie.

De to stifteres bedre halvdele - Thilde og Sandra - er da også blevet en del af virksomheden.

Ulrich Dehler peger på, at Halifax var et af de første spisesteder i København, som satsede på burgere af en højere kvalitet end dem, man kunne finde hos fastfood-kæderne eller på caféerne. Siden da er markedet vokset markant - også i Odense.

- Vi havde nogle dejlige år i København, hvor vi fik lov til at være stort set alene på markedet. Siden sprang der rigtigt mange burgerrestauranter frem. Det har fået os til at stille endnu mere skarpt på det, vi er gode til, siger Ulrich Dehler.