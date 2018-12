E-sportstjerner og arrangører i jubel: Danskere sejrede i fynsk e-sportfinale

Efter en meget sløj start måtte danskerne - med fynske Nicolai "Dev1ce" Reedtz helt hen i 40 spillerunde og et tabt første map, før de danske favoritter kom foran i matchen. Derefter sled danskerne sig til en sejr i de næste tre maps og vandt 3-1 over Liquid Nation, som havde slået sidste års vindere fra Brasilien ud i semifinalen.

Gæster i Nyborg

Forventningen var på forhånd på 30.000 gæster til eventen Odincon, som både omfatter ELS Pro League-sæsonfinalen i arenaen i OCC, en kæmpe LAN-turnering og ikke mindst EXPO med bl.a. 14 robotvirksomheder og en række aktiviteter i messehallerne i OCC.

Når man det mål, har man også overskud på årets udgave af den nye fynske e-sportattraktion, som sidste år gav et millionminus til kommunen. Det var søndag efter de afgørende dueller i Sparekassen Arena Fyn for tidligt at konkludere for Augustinus.

- Men vi er meget tilfredse med afviklingen, som også har smittet godt af på byen. De sidste af vores gæster har vi fundet overnatning til i Nyborg, siger han.

Ifølge direktøren blev der slået rekord på mad og drikkevarer lørdag i OCC, hvor der blev langet 5500 måltider over bordet i madboderne, 1500 burgere og 7000 fadøl.

- Det er andet end energidrik, der blev drukket, lyder det fra Enrico Augustinus, som selv satte sig i direktørstolren hos OSE tilbage i april måned.

Imens kunne de fem spillere fra Astralis læne sig tilbage i sæderne på det hævede podium i arenaen og glæde sig over, at de som de første kan hæve den særlige grand slam-bonus, der er indstiftet i CS:GO.

Det betyder, at de med sejren rejser fra Odense med en vindercheck på 250.000 dollars og yderligere én million dollars i bonus fra Intel. Mere end 8,2 millioner kroner oven i de 25,5 millioner kroner de allerede har vundet som hold.