Dyre udlån: Brandts låner Brendekilde fra det fynske erhvervsliv

Brendekildes "Anemonepigen" nåede knapt at hænge i Danske Banks domicil på Albani Torv i et år, før banken sagde ja til at låne det ud til Brandts. Og områdedirektør Steen Møller Hansen og bankens kurator, kunsthistoriker Bettina Sinnet Fornitz er enige om, at det vil blive savnet af personale, mens det er væk fra mødelokalet. Foto: Nils Svalebøg

Der skal meget til, før erhvervslivet slipper et maleri af H.A. Brendekilde, når det først er kommet op at hænge, men Brandts har fået overtalt Danske Bank til at låne "Fynsk Forår" eller "Anemonepigen" ud. Og naboen bidrager også.

Det er forår i samtlige af årets måneder i Danske Banks ene mødelokale, hvor H.A. Brendekildes maleri "Fynsk Forår" eller "Anemonepigen" lyser op fra bagvæggen. Og det bliver det ved med at være, selv om maleriet de kommende måneder er lånt ud til en stor udstilling på Brandts om netop den fynske kunstner Hans Andersen Brendekilde og hans samtidige, L.A. Ring. Et stort affotograferet billede af værket dækker det sår af en bar væg, maleriet måtte efterlade for de kunstelskende bankansatte, siger Danske Banks kurator Bettina Sinnet Fornitz. Hun har styr på bankens kunstskatte både indenrigs og udenlands. - Tre måneder er for lang tid ikke at have værket på væggen, siger hun, og det er områdedirektør Steen Møller Hansen enig i. - Vi har faktisk en del kunst - særlig fynsk kunst - her i banken, og vi snakker meget med vores kunder om den. Men vi vil selvfølgelig også gerne bakke op om udstillingen på Brandts, og derfor har vi valgt at låne det ud, siger han.

Sidste gang, vi lånte maleriet ud - dengang var det Fyns Stiftsmuseum - fik vi at vide, at rammen ikke var original, og så fandt vi denne på loftet i bygningen på Flakhaven. Vi vil meget gerne have kunst med en historie i vores nye lokaler, og det er derfor vi er så glade for Brendekilde-maleriet. Steen Møller Hansen, områdedirektør Dansk Bank, Albani Torv, Odense

Udstilling på Brandts De to malerier af H.A. Brendekilde skal være med på udstillingen "L.A. Ring - H.A. Brendekilde - kunstnerbrødr", der vises på Brandts fra 12. april og frem til 25. august 2019.



Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Ran­ders Kunst­mu­se­um og Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling, og den har allerede været vist i Randers.



Udstillingen viser venskabet og de fælles kunstneriske idealer mellem kunst­ner­ne Lauritz An­der­sen og Hans An­der­sen, som mødte hin­an­den på Kun­sta­ka­de­mi­et i Kø­ben­havn om­kring 1877, og som for at sig­na­le­re hvor de kom fra - og måske for ikke at blive for­veks­let - tog navn efter deres hjem­stavne: lands­by­en Ring ved Næst­ved og Bræn­dekil­de på Fyn.

Brendekilde-maleriet med den odenseanske konsul-familie har hængt i Fynsk Erhverv siden 1974, og direktør Jytte Reinholdt var ikke udelt glad for at låne det ud. Foto: Nils Svalebøg

Kunstens anekdoter Der er nok at tale om, når det kommer til kunst. Steen Møller Hansen studerer rammen om Brendekilde-maleriet, der er et mønster af anemoner og kløver og i øvrigt lavet af kunstneren selv, for han var oprindeligt uddannet træskærer. - Sidste gang, vi lånte maleriet ud - dengang var det Fyns Stiftsmuseum - fik vi at vide, at rammen ikke var original, og så fandt vi denne på loftet i bygningen på Flakhaven. Vi vil meget gerne have kunst med en historie i vores nye lokaler, og det er derfor vi er så glade for Brendekilde-maleriet, forklarer han. Hvornår den fynske skovbund flyttede ind hos Danske Bank, er der ingen, som længere husker, men Steen Møller Hansen afviser, at der kunne være tale om en form for pant. Til gengæld kan han historien om, hvorfor det blev solgt i 1888 - det år, det er malet. Og hvis ikke det var for de ventende og erfarne kunst-flyttemænd fra Faaborg Flytteforretning, var anekdoterne blevet ved at strømme. Værket er knapt løftet ned fra sømmene, før telefonen ringer inde fra naboen, Fynsk Erhverv, og så gentager historien sig. De har også et værdifuldt Brendekilde-maleri hængende, som de synes er noget helt særligt. - Maleriet er en væsentlig del af huset, og vi låner det kun ud, fordi det er til Brandts. Vi har ikke kunnet undvære det så længe, at det kunne være med på den øvrige del af udstillingen, og min tanke er, at dem, der gerne vil se netop dette billede, må gøre det, mens det er udstillet på Brandts, siger hun. Direktøren hos Fynsk Erhverv har derfor betinget sig at få en replika af værket, så gæster og husets ansatte ikke skal se på en bar væg sommeren over.

Brendekilde-maleriet bliver fragtet fra Albani Torv til Amfiplasen efter alle kunstens regler - og det er Faaborg Flytteforretning, der står for det. Her er flyttemændene Michael og Amin i gang. Foto: Nils Svalebøg

God tilstand Hos Fynsk Erhverv bliver Brendekilde-maleriet dagligt kigget på af medlemmerne og de ansatte. Det hænger ovenfor trappen i den højloftede hall, for så meget plads kræves dér, når man skal finde plads til 2 gange 2,30 meter kunst. - Det er første gang, maleriet skal ned, siden det i 1974 kom op som et arvestykke fra konsul Peter Dragsted, som selv havde arvet det - hans svigerfar er på billedet, forklarer Jytte Reinholdt. For at få værket ud, skal rammen skilles ad og bæres ud i flere stykker. I den forbindelse kunne organisationen gøre brug af museets konservatorer, som ser det an, inden det hænges op i forbindelse med udstillingen, men det regner Jytte Reinholdt ikke med er nødvendigt. - Det er i rimelig god stand, end ikke rammen fejler noget. Nu må vi se, om der skal males bag ved det, konstaterer hun.

