Det nye Dexter overgår alle forventninger

Tirsdag aften var der åbningsreception på Dexter, hvor sponsorer og venner af huset fik lov at se - og høre - det komplet ombyggede spillested. Det var nærmest umuligt at opdrive en negativ kommentar.

- Det er de samme ord, der går igen hos alle. De er målløse over, hvor fedt rummet er. Og de er imponerede over, hvor meget stemning der er bevaret med vægfarven og billederne fra det gamle Dexter, siger Morten Østlund.

- Det nye anlæg kommer til at blæse både bands og publikum omkuld. Jeg er slet ikke i tvivl om, at rygtet om den eminente lyd kommer til at sprede sig som ringe i vandet, siger Morten Østlund.

Det er først fredag den 30. august, at Dexter officielt indvies med en koncert, der for længst er udsolgt. Men Morten Østlund tøver ikke med at love sublim lyd til de 200 gæster, der bliver en del af den historiske begivenhed.

Men Dexter er ikke længere blot en flot tegning. Det er et totalt gennemrenoveret, ombygget og på alle leder og kanter optimeret spillested, som har landets muligvis bedste lydanlæg og - efter 28 år - endelig et lokale, hvor alle gæster kan se det band, de har betalt for at høre.

Der er flammende julelys i øjnene på spillestedsleder på Posten og Dexter, Morten Østlund, da han byder velkommen på Dexter tirsdag aften. Han sitrer helt af begejstring, mens han giver hånd, krammer og kindkysser de indbudte gæster. Det er som at se en begejstret fireårig, der kommer hjem fra børnehaven med en flot tegning, de har glædet sig til at vise frem.

Glæden springer i øjnene

Uden Poul William Falck var der aldrig kommet et nyt Dexter. Det var nemlig ham, der for 28 år siden etablerede det gamle Jazzhus Dexter. Han fryder sig over, at det mest markante problem ved det gamle Dexter endelig er løst.

- Siden den dag, vi åbnede, har det været et problem, at man havde den irriterende midterbygning med køkken og bar. Det delte lokalet i to og tog udsigten fra for mange gæster. Nu kan alle være sammen om oplevelsen, og det, tænker jeg, kommer til at betyde meget for det nye Dexter, siger Poul Falck.

Han har fulgt med i byggeriet undervejs, men der er forskel på at besigtige en byggeplads og et fyldt spillested med levende lys og fyldte stole.

- Når jeg går rundt derinde, springer glæden i øjnene. Jeg kan tydeligt fornemme, at gæsterne er benovede. Det kan vi takke Karsten for. Du må lige hive fat i ham og få en kommentar, siger Poul Falck og peger over på den lokale ejendomsinvestor Karsten Bill Rasmussen.

Han er manden bag firmaet Cityhuset, som har betalt for ombygningen og lejer stedet ud til Posten og Dexter.

- Resultatet taler for sig selv. Det er blevet meget nemmere at drive en sund forretning hernede, og jeg glæder mig især over muligheden for at dele spillestedet i to dele og holde flere arrangementer på samme tid, siger Karsten Bill Rasmussen.

Han har svært ved at sætte en finger på noget, der kunne være løst anderledes på Dexter, men kommer alligevel i tanke om en enkelt ting, der generer ham.

- Ernst Kier bliver tosset, når han læser det i avisen. Men man kunne godt have ofret lidt mere på afkøling af lokalet. Hold nu fast, der er varmt derinde, siger Karsten Bill Rasmussen, der ikke har korte bukser på som en del af de indbudte gæster.