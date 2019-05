Byens Bro fylder fire år og får kritik: En kæmpe fejldisposition, siger stålekspert

Onsdag er det præcis fire år siden odenseanerne for første gang gå og cykle den direkte vej fra Kongens Have til Odense Havn over togbanearealet via Byens Bro.

Broåbningen og den nye forbindelse i byen blev fejret med taler, der blev talt om, at Odense havde fået et nyt vartegn, og tusindvis af mennesker dukkede op til festen. Senere samme år blev broen hædret med en pris fra The European Convention for Constructional Steelwork for den "enestående og kreative brug af stål". Men der var et problem.

Allerede inden åbningen stod det klart for Odense Kommune, at broens kendetegn - den 40 meter høje spidse pylon udført i glanspoleret stål - ikke var udført i nær den håndværksmæssige kvalitet, man kunne forvente. Alligevel blev den rejst - og nu stod den så der. Som et vartegn til 116 millioner kroner med buler i stålet og dårlige svejsninger, der blandt andet kan ses som mørke bælter på pylonen på de steder, hvor de enkelte stålstykker er sat sammen.

Projektchef for Byens Bro, Poul-Ivan Ikkala Andersen forklarede kort efter indvielsen til Fyens Stiftstidende, at når pylonen var blevet rejst på trods af sine fejl, skyldtes det dels, at den skulle være færdig til tiden, og dels at leverandøren Bladt Industries havde oplyst, at fejlene med tiden "ville forsvinde af sig selv" under påvirkning fra vejr og vind.