Borgmester vil fyre 100 i administration: Venstre advarer mod popsmarte besparelser

Onsdag venter et langt møde i Økonomiudvalget, når borgmester og rådmænd blandt andet skal diskutere Rahbæk Juels forslag om at rykke rundt på trecifrede millionbeløb i budgettet, nedsætte en velfærds-taskforce og drøfte fyringer af 100 i administrationen. Jane Jegind kræver eftertænksomhed og klare definitioner.

Det er store millionbeløb og tunge diskussioner på dagsordenen, når Økonomiudvalget onsdag tager fat om de indledende budgetdrøftelser og i den forbindelse også borgmester Peter Rahbæk Juels (S) opfordring til en omfattende omprioritering, der skal rykke et trecifret antal millioner til velfærd og det stigende antal børn og ældre. Og mens der umiddelbart venter et klart ja tak til borgmesterens forslag om at hente hjælp og inspiration hos en ny og ekstern velfærds-taskforce, så er opbakningen ikke tilsvarende ubetinget til Rahbæk Juels idé om at fyre 100 medarbejdere i administrationen og ad den vej finde 60 af millionerne til velfærden. Blandt de fire rådmænd i Økonomiudvalget har både social- og beskæftigelsesrådmand Brian Dybro (SF) og ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) allerede leveret støtte til forslaget. - Endelig! Odense er overadministreret, og det er rart, at borgmesteren har fået øjnene op for, hvor mange penge der ligger dér, har Windell sagt til TV 2/Fyn, mens Dybro har kaldt det en pinedød nødvendighed at finde velfærdskroner. Men hos Venstre er by- og kulturrådmand Jane Jegind mere skeptisk. - Jeg er helt med på, at vi kan og skal kunne effektivisere. Men det lyder så popsmart, at vi bare kan spare på administrationen, mener hun. - Det kræver stor eftertænksomhed og en klar definition af, hvad administration er. For det er også håndtering af miljøet, som vi skal passe godt på. Der er lovgivning, der skal overholdes, og der er skolesekretærer, hvis opgaver ikke bare forsvinder, men risikerer at blive lagt over på lærerne, fremhæver Jegind. - Og jeg vil gerne slå fast, at vi ikke har medarbejdere siddende, der bare flytter papirer og beskeder fra ind- til udbakken.

Sagen kort På grund af en markant stigning i antallet af både børn og ældre i Odense vil der i 2028 - ifølge kommunens prognoser og beregninger - mangle op mod en halv milliard kroner i kommunens budget for at sikre det velfærdsniveau, der i dag leveres i daginstitutioner, i folkeskoler og ældrepleje.Da andre kommuner står med tilsvarende problem, håber flere partier, at politikerne på Christiansborg vil hjælpe med en løsning. Men det er der foreløbig ingen tegn på, og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har derfor foreslået, at der ved budgetforhandlingerne til september omprioriteres et trecifret milionbeløb, som skal rykkes til velfærd for børn og ældre. Nogle af pengene vil han finde på administrationen.



Samtidig ønsker han en taskforce med eksterne eksperter, der "i løbet af foråret skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan prioritere og arbejde med sin velfærd". Der er endnu ikke sat navne på mulige medlemmer af en sådan taskforce.

- Jeg er helt med på, at vi kan og skal kunne effektivisere. Men det lyder så popsmart, at vi bare kan spare på administrationen, siger Jane Jegind (V) om borgmesterens forslag om at fyre 100 administrative medarbejdere og på den vis spare 60 millioner kroner. Arkivfoto

Ingen hovsaløsning Peter Rahbæk Juel har argumenteret for, at de foreslåede administrationsbesparelser skal hentes allerede inden sommerferien: - Vi kan lige så godt komme i gang og sikre en grundig og gennemsigtig proces. Men Jane Jegind ønsker ikke at haste noget igennem. - Det er ikke afgørende, at det bliver inden sommerferien. Det skal være det rigtige og ikke nogen hovsaløsning, siger hun, der heller ikke vil lægge sig fast på noget tal, som borgmesteren har gjort med de 100 stillinger og 60 millioner. - Man kan altid sætte et tal. Vi skal i dybden med, hvad konsekvensen bliver, mener Jegind og opfordrer samtidig til at lade spørgsmålet om beskæringen af administrationen blive et hjørne af taskforcens arbejde. Den sidste politiker rundt om bordet ved onsdagens Økonomiudvalgsmøde - børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) - ønsker ikke at kommentere borgmesterforslaget før mødet. - Jeg vil tale med mine politiske kolleger som de første, siger hun. I december blev op mod hver ottende medarbejder i Børn- og Ungeforvaltningens centrale administration fyret på grund af besparelser, og det vil blandt andet resultere i, at det tager længere tid at implementere ny lovgivning, at borgere må vente længere på svar på henvendelser, og at støtte og udvikling sker i begrænset omfang, har forvaltningen selv beskrevet. Men om Susanne Crawley Larsen mener, der er mere at hente på administration, vil hun altså endnu ikke fortælle.

Alle forvaltninger i spil De 100 administrative medarbejdere, som Rahbæk Juel foreslår fyret, svarer til cirka 10 procent af kommunens samlede administrationsudgifter. Umiddelbart vil han ikke lade nogen af de fem forvaltninger gå fri, men to grupper administrative medarbejdere vil han frede. - Den ene gruppe er de ansatte, der arbejder med at at få ledige ud i job. For det kan få konsekvenser for vores skatteindtægter, har han understreget. - Og den anden gruppe er dem, der arbejder i den nære velfærd - for eksempel med udsatte børn. Odense Kommunes samlede budget næste år er på cirka 12,5 milliarder kroner og forhandles endeligt på plads til september.