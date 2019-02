51-årig med smitsom leverbetændelse amok i Netto

Odense: En kunde i Netto-butikken på Roersvej brokkede sig ved 21-tiden fredag aften over, at personalet gjorde rent. Det resulterede i, at han blev bedt om at forlade butikken. Det gjorde den 51-årige mand endnu mere ilter, så han fulgte efter en ansat om bag kassen. Han overfaldt den ansatte og forsøgte gentagne gange at slå vedkommende i ansigtet med knytnæveslag. Fyns Politi oplyser, at gerningsmanden har smitsom leverbetændelse og flere gamle, åbne sår på hænderne, hvilket gør sagen ekstra uheldig, da den forurettede under overfaldet fik flere flænger og sår. Manden blev anholdt, afhørt og løsladt igen lørdag formiddag.