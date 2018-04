Det var ikke tilfældigt, at tidligere landsholdsback Simon Poulsen kom til at se skidt ud

- Nu ved jeg ikke, om der er roser på vej til trænerstaben, men sidst vi mødte dem, pakkede de også meget centralt, men da forpassede vi at straffe det. I dag lykkedes vi mere med det, selv om vi burde have fået endnu mere ud af det. Da vi ikke fik scoret på gode omstillinger lige efter pausen, blev det lidt nervøst efter deres straffespark, som var hårdt dømt, sagde OB-træneren.

Træner Kent Nielsen bekræftede, at slagplanen var at udnytte pladsen på siderne.

- Festersen og Anders K. Jacobsen har gjort det godt i starten af foråret og scoret en masse. Jeg har holdt mig skarp, og jeg synes, at jeg greb min chance godt i dag og spillede godt i 60 minutter. Jeg fik scoret og havde et par halve chancer. Men jeg kunne godt mærke, at banen blev blød og tung, fordi vi har trænet meget på kunstgræs, sagde han.

FODBOLD: Det var ikke tilfældigt, at Ryan Johnson Laursen især kom til at oversprinte den gamle landsholdsback Simon Poulsen flere gange under kampen.

Troels Kløve var tilfreds med at have været med til at sænke sine gamle holdkammerater med et flot langskud til 2-0.

- Det var dejligt, når det nu kun er to måneder siden, at jeg stod på den anden side i en kamp, der blev spillet på samme måde. Dengang vandt Sønderjyske 3-0, fordi OB ikke evnede at score. Det gjorde vi i dag, og så var det rart at få gjort op med den historik her i Odense. I dag fik vi heldigvis scoret to gange, og så krigede vi den hjem den sidste halve time, da de kom med deres fysik.

- Jeg scorede, da de i panik over et højt pres sparkede en bold ind i banen. Ti minutter forinden havde jeg været i en lignende situation, men denne gang prøvede jeg at sparke, fordi jeg ved, at det en type afslutning, som jeg er god til. Nu skal alle kampe vist havne med et specifikt resultat, hvis vi skal ryge i nedrykningszonen, men lad os lige matematisk være på den sikre side først, sagde Kløve.

Kent Nielsen blev spurgt om, hvorvidt Jóan Símun Edmundsson og Mohammed Fellah ikke var gode nok, når nu de ikke var med i truppen.

- Ja, lød svaret.