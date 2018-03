To hårdt ramte hold forsøger at få selvtillid i træningskamp torsdag

FODBOLD: Bundesligaen-dinoen Hamburger SV plejer at spille et par "Relegationsspiele" mod en opkomling fra 2. Bundesliga for at redde livet i højeste række.

Det er foreløbig gået godt et par gange i kaos-klubben, men nu ligner det akut, at HSV rykker ned for første gang i Bundesligaens historie. Hamburger SV er den eneste klub, der har spillet i Bundesligaen alle årene siden oprettelse af ligaen i 1963.

Denne gang bliver det svært at trække rumpen til sig. Selv med endnu en ny træner i Christian Titz tabte HSV hjemme i weekenden med 2-1 til Hertha efter at have ført med 1-0. Nu vil HSV opbygge selvtillid ved at møde OB torsdag kl. 14.00 på et stadion i Hamborg-området. Fans er ikke velkomne, erfarer Sport Fyn.

Kampen arrangeres, fordi der er landskampsuge og de nationale turneringer genoptages først i påsken.

OB afventer at få besked om kamprækkefølgen og kampdatoerne mod Sønderjyske, Lyngby og Randers enten tirsdag eller onsdag i denne uge og skal formentlig spille den første kamp i kvalifikationsspillet 1. eller 2. april i påsken.

HSV ligger nummer sidst i Bundesligaen syv point fra FSV Mainz 05 og den plads, der giver adgang til to kvalifikationskampe mod nummer tre fra 2. Bundesliga, men der er kun syv runder tilbage. Nordtyskerne spiller mod OB som generalprøve på udekampen i Stuttgart lørdag den 31. marts mod VfB.