Somalisk familie udvises: - Vi har gjort alt, der forventes af os

Familien Abdisalan Hussein fra Nyborg fik for et år siden et brev, hvori der stod, at deres opholdstilladelse ikke kunne forlænges. De indklagede sagen, men i september fik de at vide, at beslutningen var stadfæstet. Nu har børnene som sidste mulighed søgt asyl, og hele familien skal formentlig flytte på asylcenter, og flytte væk fra byen de kender. Foto: Michael Bager

De har boet i Danmark i tre år, men ligesom mange andre somaliske familier i landet har Nyborg-familien Abdisalan Hussein fået besked om, at de skal forlade landet. Sidste mulighed for at blive er, at børnene søger asyl. Det har de gjort, men ventetiden kan vare op til et år. Oveni det hele har kommunen lukket kassen, faderen må ikke arbejde, og børnene er blevet smidt ud af børnehaver og skole.

Spørger man familien Abdisalan Hussein har de gjort alt, der stod i deres magt for at blive en del af det danske samfund. De har lært dansk, far Abdisalan Hussein har arbejdet som flex taxi-chauffør, hvor han har kørt ældre rundt i hele landet. Sønnen er i lære som mekaniker, to af døtrene går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, og mor Safia Nor har været en del af et nyt projekt på Nyborgs hoteller, der skal gøre flygtningekvinder klar til arbejdsmarkedet. Alligevel er de netop blevet afvist forlængelse af deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen og familien har efter deres anke af beslutningen fået besked om, at de fra september 2018 ikke længere har opholdstilladelse og derfor skal forlade landet. Så nu er der lukket for alt, der hedder skole, børnehave, arbejde og understøttelser. - Det vi har brugt vores tre år på, er spildt, siger Abdisalan Hussein. Familien kom i til Danmark i 2015. Efter et år fik Abdisalan Hussein arbejde, men sidste torsdag kørte han sin sidste tur. Døtrene Roda og Ruweyda Abdisalan Hussein afleverede fredag deres skolebøger på Nyborg Gymnasium, og måtte ifølge kommunen ikke dukke op til timer igen i mandags. Situationen påvirker tydeligvis de to søstre på 16 år, der både er kede af at gå glip af pensum på uvis tid og savner deres klassekammerater. - Vi skulle have været med på studietur til Berlin. Vi havde også betalt pengene, men vi kom ikke med, for rejser vi ud, kommer vi ikke ind igen, fortæller Ruweyda Abdisalan Hussein. Det tager hårdt på psyken hos de to De står med et stort ansvar, da de har en central rolle i alt det administrative omkring situationen. De forstår nemlig bedst dansk. - Jeg er kun 16 - snart 17 år. Det giver mig stress alt det her og gør mig forvirret. Og det roder op i nogle dårlige minder fra da vi kom, fortæller Ruweyda Abdisalan Hussein. Roda Abdisalan Hussein blev 16 år i weekenden, men stemningen og humøret var ikke ligefrem til fejring, fortæller hun. Far Abdisalan Hussein fortæller også, at Roda er blevet meget stille og taler mindre efter familien fik beskeden om deres udvisning. Deres situation berører alle otte børn i familien. Også de små i familien er forvirrede. - Vores mindste børn stiller mange spørgsmål, for de kan ikke forstå, hvorfor de ikke skal i børnehave og skole. De taler ikke somalisk, men dansk og kender kun til den hverdag, vi har i Danmark, fortæller Abdisalan Hussein.

Baggrund for inddragelse af opholdstilladelser



Processen blev sat i gang i 2016 med Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister, men bygger på en lov, som blev vedtaget i SR-regeringen i 2015.



Det er nu muligt at inddrage gyldige midlertidige opholdstilladelser, hvis risikoen ved at rejse tilbage til hjemlandet formodes at være mindsket. Det er vurderet politisk, at udviklingen i Somalia var blevet så meget bedre, at folk derfra kan rejse hjem igen. Dette har dog været omdiskuteret, da piger risikerer at komme hjem til tvangsomskæring.



Statens rejseråd i



Ved udgangen af august i år havde Udlændingestyrelsen i alt behandlet i alt 1.340 sager, heraf 827 sager om somaliere, som havde fået midlertidigt individuelt asyl, og 513 om somaliere, som var kommet til Danmark efter familiesammenføringsreglerne. Cirka en tredjedel af somalierne, eller i alt 416, har fået lov at blive indtil videre, men resten skal med forskellige begrundelser ud.



924 somaliere har fået besked på at forlade Danmark.



I september i år var i alt 488 af Udlændingestyrelsens godt 500 afgørelser om udvisning påklaget til Flygtningenævnet. De første 107 var blevet afgjort.



Kilde: Altinget, Knud Vilby En lov er blevet vedtaget i Folketinget om skærpelse af tidsubegrænset opholdstilladelser. Omkring 1200 somalieres midlertidige opholdstilladelser skal eller er blevet genvurderet.Omkring 400-500 somaliere forventes at få eller har fået besked om at rejse ud af landet.Processen blev sat i gang i 2016 med Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister, men bygger på en lov, som blev vedtaget i SR-regeringen i 2015.Det er nu muligt at inddrage gyldige midlertidige opholdstilladelser, hvis risikoen ved at rejse tilbage til hjemlandet formodes at være mindsket. Det er vurderet politisk, at udviklingen i Somalia var blevet så meget bedre, at folk derfra kan rejse hjem igen. Dette har dog været omdiskuteret, da piger risikerer at komme hjem til tvangsomskæring.Statens rejseråd i Norge Storbritannien og USA skriver dog det modsatte - at Somalia er usikkert og det frarådes at rejse dertil.Ved udgangen af august i år havde Udlændingestyrelsen i alt behandlet i alt 1.340 sager, heraf 827 sager om somaliere, som havde fået midlertidigt individuelt asyl, og 513 om somaliere, som var kommet til Danmark efter familiesammenføringsreglerne. Cirka en tredjedel af somalierne, eller i alt 416, har fået lov at blive indtil videre, men resten skal med forskellige begrundelser ud.924 somaliere har fået besked på at forlade Danmark.I september i år var i alt 488 af Udlændingestyrelsens godt 500 afgørelser om udvisning påklaget til Flygtningenævnet. De første 107 var blevet afgjort.

Ruweyda (forrest) og Roda Abdisalan Hussein (bagerst) går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, men fra og med mandag morgen måtte de ikke komme til undervisning, da kommunen ved manglende opholdstilladelse lukker kassen. Rektor på gymnasiet har nu trodset de regler, og pigerne fik besked af ham, at de kunne dukke op på skolen tirsdag og deltage i undervisningen på skolens regning, så at sige. Foto: Michael Bager

Ingen hjælp at hente Men familien er ikke rejst ud i landet, selvom pengekassen fra kommunens side pr 31. november blev lukket. Abdisalan Hussein har betalt december-huslejen af sin sidste lønning, og lige nu står familien i venteposition. Deres sidste udvej er at søge asyl, som børnene har søgt asyl. Får de det, kan forældrene også blive. Som asylansøgere skal de dog flytte på udrejsecenter, mens de afventer svar. - Vi ved ingenting om, hvor lang tid der går inden vi skal afsted, eller hvor lang tid processen med asyl varer. Vi står bare på standby, fortæller Abdisalan Hussein. Familien føler heller ikke, der er megen hjælp at hente fra kommunen. Den eneste håndsrækning ifølge familien har været en opfordring til at søge asyl. - Men ingen har taget en snak med os om vores situation eller hvad vi kan gøre for at forbedre den, tilkendegiver Safia Nor. Familien er bange for at skulle tilbage til Somalia. For selvom danske politikere har vurderet, at landet er sikkert at rejse tilbage til, er det slet ikke trygt for Nyborg-familien, når Al-Shabaab (en militant islamisk gruppe red.) kontrollerer landet. - Jeg var lastbilchauffør og kørte varer til butikkerne. Jeg er beskyldt for at sælge cigaretter til butikkerne, hvilket er ulovligt. Der er ingen beviser. Jeg har en dødsdom, fortæller Abdisalan Hussein. - Og kommer vi tilbage, bliver vi genkendt som døtre af en kriminel, så vi står også for skud, fortæller Ruweyda Abdisalan Hussein. Piger kan også risikere at blive tvangsomskåret i Somalia, fortæller familien.

Roda Abdisalan Hussein (t.v.) havde i weekenden 16 års fødselsdag, men var ikke i humør til at blive fejret. Den trykkede stemning omkring familiens situation berører hende særlig meget, og har betydet, at Roda er blevet meget stille, fortæller far Abdisalan Hussein. Foto: Michael Bager

Håber på accept Uddannelsesleder for 10. klasserne på Nyborg Gymnasium Henrik Lunde er også frustreret over situationen. Han beskriver pigerne som værende ambitiøse og kompetente og med forældre, der viser engagement. - Jeg oplever et par forældre, der vil være med til ting. Som dukker op til forældremøder og arrangementer og støtter børnene i at blive dygtige, siger Henrik Lunde. Familien selv har svært ved at se, hvad de kunne have gjort anderledes på deres kun tre år i landet. - Vi har gjort alt, der forventes af os, understreger Abdisalan Hussein. Familien har ikke tænkt sig at rejse og er parat til at gå under jorden, hvis nødvendigt, men vil allerhelst blive i byen, hvor de har deres hverdag og omgangskreds. - Vi har et stort håb om, at vi bliver accepteret og får lov til at blive, lyder det fra Ruweyda Abdisalan Hussein.

Ruweyda Abdisalan Hussein fortæller om, hvordan familiens situation påvirker hende. Foto: Michael Bager

Far Abdisalan Hussein frygter at skulle tilbage til Somalia, hvor han har en dødsdom for at have kørt med cigaretter, som er ulovlige i landet. Der er ingen beviser, og han flygtede kort efter til Ghana med børnene, hvorefter de senere blev familiesammenført i Danmark via mor Safia Nor. Foto: Michael Bager

En somalist familie i Nyborg står til at blive smidt ud af Danmark. To af pigerne går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, og har i dag (sidste fredag) måtte aflevere alt deres skolegrej. Foto: Michael Bager

En somalist familie i Nyborg står til at blive smidt ud af Danmark. To af pigerne går i 10. klasse på Nyborg Gymnasium, og har i dag (fredag) måtte aflevere alt deres skolegrej. Foto: Michael Bager