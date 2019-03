Så er der atter liv på Skærven

Skærven gennem tiderne

Fra begyndelsen af 1930'erne og op til 1950'erne var strandrestauranten Skærven på Hjejlevej et yndet dansested. Den ottekantede bygning var fyldt til bristepunktet i weekenderne med danseglade gæster.



Skærven var så populært et udflugtsmål, at der blev lavet et togstop ud for etablissementet. Dengang var der togbane fra Nyborg til Knudshoved og Slipshavn.



Juni 1954: Landsforeningen for Sukkersyge åbnede ny børnekoloni i den gamle restaurant Skærven.



År 2000 blev bygningerne solgt til Francesco Ulisse, der indrettede bygningerne til restaurant og ferielejligheder. Han drev italiensk restaurant nogle år, men i 2003 ebbede det ud med restauranten.



I 2001 lagde Skærven gulvbrædder til genfødslen af en gammel Nyborg-tradition, Revyborg, der stod op af graven efter ti års pause. Også i 2002 var her Revyborg-revy.



Brian Pilgaard, tidligere restauratør på Danehofkroen, overtog driften af Skærven, men i 2004 opgav han at drive restauranten.



Jimi og Tina Bech fra Sct Knuds Golfklubs restaurant overtog de selskabsarrangementer, Brian Pilgaard havde booket og de følgende år brugte de stedet til selskaber. De opgav Skærven nytårs aften 2010/2011.



Skærven har i flere omgange været brugt til underholdning. Blandt andet havde Arne Lundemann i 2010 sin 50 års jubilæums forestilling i de hyggelige træbygninger.



I 2012 åbnede restauratør Inge Søberg Skærven og forsøgte at genskabe noget af stemningen fra gamle dage med dans og spisning. Den gik bare ikke, og hun afleverede igen nøglerne til ejeren i 2013.



I sommeren 2015 var der atter nyt liv på Skærven. De tre restauratører fra Molens Brasserie på Østerhavnen i Nyborg havde fået kik på Skærven og gik i gang med at forberede en åbning. Men Molens Brasserie gik imidlertid økonomisk til bunds, og Skærven fik de aldrig åbnet.