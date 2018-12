Nyborg-rektor trodser reglerne: Udviste piger skal tilbage i skole

Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm er målløs over, at kommunen har smidt de to somaliske piger Roda og Roweyda Abdisalan Hussein ud af deres 10. klasse, som hører under gymnasiet. Fredag afleverede pigerne deres skolebøger, men mandag besluttede rektoren, at de dagen efter skulle komme i skole igen. Nu planlægger han og skolen også en indsamling, der skal hjælpe hele familien.

- Jeg synes, det er en uværdig og umenneskelige måde at behandle folk på. Sådan indleder rektor ved Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm sin begrundelse for at have taget en aktiv part i sagen med den somaliske familie Abdisalan Hussein - og især for de to 16-årige pigers vedkommende, der fredag sidste uge måtte aflevere alt skolegrej, da de havde fået besked af kommunen om, at de ikke måtte fortsætte deres undervisning. Den meddelelse undrede og frustrerede Henrik Vestergaard Stokholm, der har sat sig ind i sagen og begrundelserne for, hvorfor pigerne Ruweyda og Roda Abdisalan Hussein skulle stoppe deres skolegang på Nyborg Gymnasium. - Nu går de i en venteposition, hvor de ingenting laver, så jeg er målløs over, hvorfor man så ikke lader dem fortsætte, siger rektoren og fortsætter. - Det er symbolpolitik, der går udover rigtige mennesker, og jeg er ærlig talt flov over myndighedernes behandling af den familie. Normalt er der fokus på børnenes tarv her i landet, men åbenbart ikke i denne sag. - Det er mønsterelever med gode karakterer og familien har gjort alt, hvad man kunne bede om.

Rektor ved Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm lader de to somaliske piger gå i skole, selvom de ikke må for kommunen. Foto: Trondur Dalsgard

Starter indsamling Henrik Vestergaard Stokholm vil ikke stå på sidelinjen og har sammen med ledelsen truffet en beslutning, som trodser formaliteterne. - Vi har besluttet, at pigerne fra og med i tirsdags skulle dukke op til timerne, selvom de har fået anden besked fra myndighederne. Så lader vi dem fortsætte for skolens midler, siger Henrik Vestergaard Stokholm. - Så må nogen komme efter mig, hvis de vil det, men den risiko tør jeg godt løbe. Gymnasiet - med rektoren i spidsen - har også i sinde at starte en indsamling blandt borgerne i byen. - Jeg er blevet bekendt med, at familien formentlig kan blive boende i deres nuværende hjem, hvis de kan betale huslejen. - Så vi arbejder på at få lavet indsamling via civilsamfundet, som kan hjælpe familien økonomisk, så de undgår at flytte på asylcenter og rejse fra byen, oplyser Henrik Vestergaard.