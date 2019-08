Kæmperegning venter for dårligt indeklima på skoler

Med kun 20 elever i klassen er der god plads i 3.C på Vibeskolen. Det mindsker udfordringerne med store koncentrationer af kuldioxid, men det er ikke det samme som, at eleverne går fri. Her er vi med til en dobbeltlektion i dansk. Foto: Kasper Riggelsen

Det bliver en dyr omgang at få gjort noget ved den tunge luft i klasselokalerne på kommunens skoler. Til gengæld har de hidtidige investeringer båret frugt, viser erfaringer fra blandt andet Vibeskolen i Ullerslev.

Ullerslev/Østfyn: - Se, nu skiftede den til gul! 3. C på Vibeskolen i Ullerslev har netop afsluttet en dobbeltlektion i dansk, da en lille måler på væggen skifter fra grøn til gul som tegn på, at indholdet af kuldioxid i klasselokalet er højt. Med kun 20 elever i klassen forekommer det dog sjældent, at CO2-måleren når op i det røde felt og giver lyd fra sig, fortæller klassens kontaktlærer Lene Damgaard. - Men da der var en klasse herinde sidste skoleår med 26-27 elever, skete det jævnligt. Målerne hjælper os med at huske på at lufte ud for at slippe af med den tunge luft ud. Det gælder også i timerne. Det kan godt være, at eleverne begynder at fryse, især om vinteren, men så må de tage en jakke på, forklarer hun. Problemerne med dårligt indeklima er ikke noget nyt på Vibeskolen, og flere af eleverne oplever jævnligt at få hovedpine. Det gælder blandt andet otteårige Mille Stilling Stærke. - Men som regel hjælper det at drikke et glas vand, bemærker hun, men sidekammeraten Ida-Marie Feld Bang Jensen nikker anerkendende.

Så dyrt bliver det på din skole Nyborg Kommune har regnet på, hvad det vil koste at få bugt med indeklimaproblemerne. Samlet set løber regningen op lidt over 40 millioner kroner.Størst er udgiften på Danehofskolen, hvor beløbet også dækker over nye lofter og belysning, og på Vibeskolens afdeling i Ullerslev, hvor der er indlagt 15 millioner kroner til håndtering af PCB-giftstoffer.



4kløverskolen afd. Ørbæk: 40.000 kroner



4kløverskolen afd. Frørup: 0 kroner



Vibeskolen afd. Ullerslev: 18.235.000 kroner



Vibeskolen afd. Aunslev: 4.710.000 kroner



Danehofskolen afd. Vindinge: 55.000 kroner



Danehofskolen afd. Nyborg: 10.155.000 kroner



Nyborg Heldagsskole: 3.260.000 kroner



Rævebakkeskolen afd. Lindholm: 60.000 kroner



Rævebakkeskolen afd. Skovparken: 0 kroner



Birkhovedskolen: 4.035.000 kroner

I udskolingen har man skiftet loft og ventilation. Det har haft en gavnlig effekt på indeklimaet, fortæller Rasmus Wind og Noah Lynge fra 8.b på Vibeskolen. Foto: Kasper Riggelsen

En skal-opgave Vibeskolen i Ullerslev er langt fra den eneste skole i kommunen, hvor CO2-niveauet i klasselokalerne til tider overstiger de anbefalede værdier. Det gælder snart sagt alle afdelinger i større eller mindre grad, viser officielle målinger foretaget i foråret 2019. Kun 4kløverskolens afdeling i Frørup og Rævebakkeskolens afdeling i Skovparken får lutter 1-taller i kommunens undersøgelse som tegn på et kernesundt indeklima. I den anden ende af skalaen finder man blandt andet Danehofskolen i Nyborg og Vibeskolens afdelinger i både Ullerslev og Aunslev, der alle er blevet udstyret med et eller flere 3-taller som tegn på, at her skal indeklimaet forbedres. Spørger man skolechef Lars Kofoed er der da heller ikke nogen tvivl om, at man står overfor en skal-opgave. - Ser man isoleret på indeklimaproblematikken, som man har gjort her, er der afdelinger, der får karakteren "3". Det er naturligvis ikke godt nok, og det må vi få gjort noget ved. Men når jeg er ude på skolerne og snakker med eleverne, er det ikke sådan, at de sidder og gisper efter vejret, bemærker han. Forvaltningen har også regnet på, hvad det vil koste at rette op på problemet. Hele 25 millioner kroner skal der bruges på indeklimaet, hvor Danehofskolen alene tegner sig for de 10 millioner. Dertil kommer yderligere 15 millioner til håndtering af PCB-giftstoffer på Vibeskolen. Den samlede regning ender med andre ord på cirka 40 millioner kroner - en ordentlig mundfuld, som man ifølge skolechefen kan blive nødt til at dele op i mindre portioner, som fordeles ud over en årrække. Samme vurdering lyder der fra kommunens tekniske chef, Søren Møllegård. - Det kan være svært at finde penge til det hele på en gang, og derfor er vores faglige anbefaling, at man starter med de steder, hvor det ser værst ud. Vi kan omvendt glæde os over, at de investeringer, som vi allerede har foretaget i nye ventilationsanlæg, ser ud til at virke. Det viser rapporten med al tydelighed, konstaterer han

14-årige Rasmus Wind har fået mere lyst til at gå i skole og føler sig mere veloplagt, efter at det nye ventilationssystem blev sat op. Foto: Kasper Riggelsen

Positiv effekt Et af de steder, hvor kommunens indsats har virket, er faktisk på Vibeskolen i Ullerslev. For mens eleverne i de mindste klassetrin fortsat er generet af dårligt indeklima, så har et nyt ventilationssystem i udskolingen haft en positiv effekt, fortæller skoleleder Karen Rasmussen. Det kan 14-årige Rasmus Wind og 13-årige Noah Lynge fra 8.b nikke genkendende til. - Tidligere, når vi havde mange fremlæggelser, blev jeg ofte meget tung i hovedet. Det gør jeg ikke på samme måde mere, fordi der kommer frisk luft ind i klassen, forklarer Noah Lynge. - Ja, det er heldigvis blevet meget bedre. For eksempel har jeg meget nemmere ved at koncentrere mig nu i forhold til tidligere. Det giver også en langt større lyst til at komme i skole, tilføjer Ramus Wind. Naturlig udluftning har også tidligere været en mulighed for dem. Men det er ikke optimalt - slet ikke når man som 8.b har klasselokale lige ud til en trafikeret vej.