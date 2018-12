Glorups park får den store tur

Godsejer Jacob Rosenkrantz kan sætte flueben ud for spejlbassinet, og inden længe kommer turen til det lille, fredede Andromeda Tempel længere nede i parken. Det helt store projekt bliver genskabelsen af hængebroen, der spænder over en dyb kløft i romantiske del af parken.

Glorup blev som den eneste herregård i landet optaget i Kulturkanonen fra 2006. Parken var en vigtig grund til, at Glorup blev optaget i Kulturkanonen: Udvalget bag kanonen skrev dengang: "...et lille barokslot med lave, hvidkalkede længer tilknyttet et dybt haverum, der med alleer som vægge strækker sig ud i landskabet. Inden for rammen af næsten parallelt liggende lindealleer blev i midten af 1700-tallet skabt en af de tidligste romantiske haver i landet, en såkaldt anglo-kinesisk have med egetræer, frugttræer og eksoter, pavilloner, statuer og vaser forbundet af bugtede stier. .. Som et samlet anlæg er Glorup Herregård et fornemt eksempel på arkitektur, der bygger på store tanker ude fra verden, men er blevet omsat til en dansk sammenhæng." Herregården blev bygget i 1400-tallet, men bygningerne og parken fik sit nuværende udseende i 1760'erne - efter tegninger af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin. Bygherre var overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. Parken og bygningerne fra 1700-tallet er i store træk bevaret. H.C. Andersen kom meget på Glorup, hvor han boede tilsammen i omkring et år.

Mindede om en mose

Første punkt i den plan var altså spejlbassinet lige syd for herregården. Mere end 200 meter langt, rektangulært og med en rund ø lige midt i. Men siderne skvattede sammen, trapper og terrasser var forvitrede, og så indeholdt bassinet efterhånden mere mudder end rent vand, da Jacob Rosenkrantz gik i gang.

Den transformation har bestyrelsen i Foreningen for By og Landskabskultur i Nyborg haft øje for, og mandag troppede det meste af bestyrelsen op på Glorup for at overrække prisen og rose godsejeren for arbejdet.

- Spejlbassinet var vokset til med siv, og om sommeren mindede det mere om en mose end om et spejlbassin, siger Jacob Rosenkrantz.

Han kastede sig derfor ud i arbejdet med at genskabe bassinet. Det krævede at man tømte det for vand, og kørte mange tons slam væk. Senere blev de snorlige kanter genskabt, og der blev støbt nye trapper og så videre.

- Projektet med bassinet har kostet omkring fem millioner kroner, men vi har heldigvis fået hjælp af fonde, siger Jacob Rosenkrantz.

Hartmann Fonden, 5. juni Fonden, Augustinus Fonden og Ny Carlsberg Fondet har støttet renoveringen ligesom godset selv har betalt en del.