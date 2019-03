NEET med halv million i overskud: Regnskabet for VM i Cyklecross er ikke opgjort

Nordfyns Erhverv og Turisme er kommet ud med et tilfredsstillende resultat for 2018. Regnskabet for VM i Cyklecross i Bogense er ikke opgjort. Bogense-virksomheden Wencon blev kåret som årets virksomhed.

Søndersø: Onsdag aften afholdt Nordfyns Erhverv og Turisme sin årlige generalforsamling på Nordfyns Gymnasium i Søndersø. NEET-direktør Per Olesen var tilfreds med regnskabet for 2018. - Med et overskud på en halv million kroner er det et fint regnskab. Der gemmer sig to ting omkring det. Dels har vi tidligere haft en egenkapital på 3 til 400.000 kroner, og det er lige i underkanten, så vi har opnået en generel konsolidering ved nu at have en egenkapital på 895.000 kroner. For cirka to år siden aftalte jeg med bestyrelsen, at i forbindelse med VM i Cyklecross, skulle der oparbejdes en egenkapital i omegnen af en million kroner, hvis der måtte komme et stort underskud, oplyste Per Olesen og tilføjede: - Jeg vil gætte på, at regnskabet for VM i Cyklecross er færdigt i løbet af en måneds tid. NEET er hovedsageligt finansieret af et årligt kommunalt tilskud på 7,9 millioner kroner. Den sidste del af finansieringen kommer fra kontingentindtægter fra organisationens cirka 600 medlemmer samt fra andre indtægter. NEETS omsætning i 2018 var på cirka 9,684 millioner kroner.

Bjørn Wendelin og Erik Wendelin fra Bogense-virksomheden Wencon modtog prisen som årets virksomhed. Jimmy Rasmussen, formand for NEETs bestyrelse, stod for overrækkelsen. Foto: Emil Hermann.

Hæder til Wencon Årets virksomhed blev i år Wencon Aps, der holder til på Jyllandsvej i Bogense. NEET-direktør Per Olesen sagde om kåringen: - Der er mange dygtige virksomheder på Nordfyn, så det har været svært at udvælge én. Men bestyrelsen har peget på, at Wencon har udviklet sig rigtig flot, og faktisk ligger 90 procent af virksomhedens omsætning i udlandet, så de har kunder på nærmest hele kloden. Wencon arbejder netop nu på nogle nye produkter og har samtidig lagt en ny strategi, som skal få dem til at vokse endnu mere. Wencon sælger en pasta, der kan tætne og reparere opståede utætheder i rørsystemer, ventiler og andre væskeførende komponenter. Kunderne er i den maritime sektor og består primært af store rederier og skibsværfter. Der er dog også mange kunder i offshore-branchen. Wencon er et anpartsselskab og er ejet af Ditte Pil Wendelin, Bjørn Wendelin og Erik Wendelin, der i øvrigt startede virksomheden for over 30 år siden. Dewa VVS & Energi A/S i Gamby var også nomineret som årets virksomhed. Det samme var Pegasus Mobility A/S i Otterup. Årets iværksætter blev i år som noget nyt fundet ved en afstemning blandt publikum. Vinderen blev Human Walking, som Birgitte Vangsgaard fra Norup står bag. Lasses Autolak i Bogense og Valhalla Flyt og Montage i Bogense var også nomineret. I år uddelte Nordfyns Kommune for første gang miljøprisen. Den gik til Bogense Plast. Virksomhedsprisen, der blev uddelt for 10. gang af Nordfyns Kommune, fik Rema 1000 i Søndersø for sit store sociale arbejde.