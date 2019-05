Rudolf Iuel og 44 andre i audiens hos dronningen

45 kvinder og mænd mødte mandag op til audiens hos dronning Margrethe.

Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Oberst i Hæren, Jakob Henius, England, formand for Bitten og Mads Clausens Fond, Peter Johan Mads Clausen, 6430 Nordborg, oberstløjtnant, René Nyborg Sindberg-Sørensen, 7323 Give. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen:Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen, 2665 Vallensbæk Strand, kommunalbestyrelsesmedlem og 1. viceborgmester i Høje-Taastrup Kommune, Lars Prier, 2630 Taastrup, museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling, Thomas Christoffer Thulstrup, 1350 København K, konsulent i Statsministeriet, Anita Furu, 1850 Frederiksberg C, ejer og leder af Rebildcentret, Niels Moes, 9520 Skørping, oberstløjtnant, Peter Zühlke Jensen, 6710 Esbjerg V, sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten, bestyrelsesformand, Lars Monrad-Gylling, 2920 Charlottenlund, afdelingschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Jeppe Søndergaard Pedersen, 2500 Valby. For den kongelige belønningsmedalje takkede:Director i Novo Nordisk, Hasse Greiner, 4632 Bjæverskov, fhv. Back Office-medarbejder i Vestjysk Bank, Birte Anette Pedersen, 6971 Spjald, fhv. inkassoassistent i Eniig Forsyning A/S, Solveig Lissi Hansen, 9210 Aalborg SØ, fhv. kundeservicemedarbejder i Leca Danmark A/S, Birthe Brincher, 8250 Egå, fhv. kok på Brandbjerg Højskole, Kaj Dahl Sørensen, 7300 Jelling, fhv. flexoperatør i Nordic Sugar A/S, Søren Brøndum, 4920 Søllested, chefkonsulent i Einar Kornerup A/S, Mogens Juul Sørensen, 3500 Værløse. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Intensivsygeplejeske på Aarhus Universitetshospital, Birgit Hjerresen, 8200 Aarhus N, sygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus, Birgitte Sydney Rasmussen, 4800 Nykøbing F, tolder i Taks, Andrea Nielsen, FO-360 Sandavágur, chefsekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Bente Grønholt Jacobsen, 2650 Hvidovre, sygeplejerske på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Kirsten Sørensen, 5210 Odense NV, fagkonsulent i Skattestyrelsen - Person, Sonja Marie Jepsen, 6623 Vorbasse, lægesekretær på Regionshospitalet Herning, Ulla Petrea Kirkegaard Dalager, 7400 Herning, lægesekretær på Aarhus Universitetshospital, Lone Schmidt, 8500 Grenaa, lægesekretær på Aalborg Universitetshospital, Merete Aarup Petersen, 9000 Aalborg, skolekonsulent på Skolen på Nyelandsvej, Benedikte Bramsen, 1864 Frederiksberg C, plantekontrollør i Landbrugsstyrelsen, Christian Sonne Jensen, 9000 Aalborg, togfører i DSB, Jørgen Toft Justesen, 2500 Valby, 1. tandklinikassistent i Rudersdal Kommunes Tandpleje, Annemette Kirkebjerg Borg, 2800 Kongens Lyngby, laborant på Sydvestjysk Sygehus, Kirsten Hansen, 6715 Esbjerg N, sygehjælper i Hedensted Kommune, Minna Olesen, 8722 Hedensted, social- og sundhedsassistent på Regionshospitalet Holstebro, Hanne Skov, 7560 Hjerm, bibliotekar på Københavns Hovedbibliotek, Ann-Dorte Spon, 1871 Frederiksberg C, organist ved Sæden og Aasum Kirke, Hans Brehm, 5240 Odense NØ, skolepædagog på Glumsø Skole, Dorrit Christiansen, 4171 Glumsø, bibliotekar på Randers Bibliotek, Aase Klith Andersen, 8920 Randers NV, køreplanlægger i Movia, Carsten Blom, 2665 Vallensbæk Strand, teknisk servicemedarbejder i Lolland Kommune, Jann Per Jørgensen, 4913 Horslunde. Følgende takkede for udnævnelse: Kammerherre, hofjægermester, Hans Henri Rudolf Iuel, 5300 Kerteminde, oberstløjtnant i Hæren, Anders Møller, 4700 Næstved, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Brian Vestergaard Brøgger, 8800 Viborg, oberstløjtnant i Flyvevåbnet, Kim Kinimond Jensen, 7000 Fredericia, politiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Tom Trude, 1738 København. /ritzau/