Roklub-jubilæum i forbifarten: Prinsessebesøg, stolt bådbygger og æresmedalje

Ved Svendborg Roklubs 125 års jubilæum sørgede besætningen fra Guldfireren for at test-sejle en af klubbens nye både kort efter Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte havde døbt båden Gudmund Schack.

Svendborg: Ikke så få var dukket op til Svendborg Roklubs 125 års jubilæum. Ikke mindst Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, som var inviteret til at døbe en af klubbens nye både i dagens anledning. Hun døbte den Gudmund Schack, mens borgmester Bo Hansen fik lov at døbe en anden båd Lunkebugten, og Erhard Rasmussen fra klubbens støtteforening Rovennerne fik æren af at døbe den tredje båd Freja.

Gæster af den prominente slags var dog ikke de eneste, der var dukket op til jubilæet. Tag nu Svend Aage Hansen for eksempel. 80 år gammel og stadig aktiv roer. Faktisk flyttede han i begyndelsen af 00'erne til Svendborg, netop fordi han gerne ville have et ordentligt sted at stikke åren i vandet.

- Det er den bedste motion, man kan få, slog han fast og afviste at ville pensionere sig selv lige med det første.

Samme melding lød fra en anden aldrene herre, 80-årige Ole Hansen, der i anledning af dagen fik Dansk Forening for Rosports ærestegn, fordi han i år har 65 års jubilæum som roer i Svendborg Roklub. Ærestegnet var et symbol på, at han i alle årene har været mere end almindeligt aktiv i foreningen, hvor han blandt andet også har taget en tjans som formand i en årrække.

- Det kan ikke blive større, for Guldfireren fik de samme tegn, da de kom hjem med OL-medaljen, sagde Ole Hansen, der fik tegnet sat fast på jakken af selveste Prinsesse Benedikte.

Til at prøvesejle Gudmund Schack efter dåben var ingen ringere end besætningen fra Guldfireren, der vandt guld ved OL i Beijing i 2008: Eskild Ebbesen, Thomas Ebert, Morten Jørgensen og Mads Kruse Andersen, der kun havde pæne ord at sige om den håndbyggede båd.

For det er både Gudmund Schack og Lunkebygten. Håndbygget, altså. Af Lars Jungdal på Grejsdalens Inriggerværft i Vejle. Han har bygget både i 30 år og kunne fortælle, at Gudmund Schack stod ham i rundt regnet 500 timers arbejde.

- Det var skønt at se guldvinderne tage den ud på sundet, og uden at genere nogen motionsroere, kan man vist godt konstatere, at der var lidt mere drøn på, da de trak i årene, end man ellers ser, sagde bådbyggeren, der rent faktisk er autodidakt.

- Men det er da gået meget godt alligevel, grinede han.

Prinsessen blev igennem hele arrangementet holdt med selskab af foreningens formand, Jens Tofte med god hjælp fra Conny Sørensen fra Dansk Forening for Rosport, der i sin tale kunne oplyse, at Svendborg Roklub er klub nummer 13 ud af landets i alt 148 roklubber, der kan prale af at have 125 år på bagen.

Hun konstaterede også, at klubben har evnet at holde sig gode venner med erhvervslivet og andre borgere i byen med penge på lommen, idet det er lykkedes at få en stor del af omkostningen ved at anskaffe sig de tre både dækket af forskellige sponsorater, mens årer og bådvogne eksempelvis er foræret til klubben af blandt andre Henrik Halberg og Jørgen Riber, hvor førstnævnte også var dukket op til jubilæet ligesom Hans Christian Bukkehave og tidligere borgmester, Lars Erik Hornemann også var at finde blandt de fremmødte.

Michael Hansen fra Kulinarisk Sydfyn stod for at præsentere menuen, mens drikkelsen blandt andet bestod af klubbens egen øl-bryg og sydfynsk æblemost fra Karl Kampp og Maibritt Nielsens æbleplantage på Fårehavegård.