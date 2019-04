Dronningen har tildelt 41 medaljer

Fra den 14. januar 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Udviklingskoordinator på Landssygehuset Súsanna Nolsøe Dahl, Tórshavn. Sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus Bodil Enevoldsen, Bramming. Laborant på Sydvestjysk Sygehus Kirsten Hansen, Esbjerg N. Afdelingsleder i vaskeriet på Landssygehuset Herborg Maria Joensen, Tórshavn. Trafikkontrollør i DSB Lars Christian Nielsen, Kastrup. Sygeplejerske på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Helle Nørrelund, Odense M. Sygeplejerske på Regionshospital Nordjylland, Hjørring Inge Otte, Hjørring. Lægesekretær på Vejle Sygehus Kirsten Anette Pedersen, Fredericia. Bioanalytiker på Aarhus Universitetshospital Else Marie Fangel Pedersen, Aarhus V. Serviceassistent på Regionshospitalet Randers Henrik Christian Brath Rasmussen, Randers SØ. Financier Controller på Landssygehuset Alvilda Samuelsen, Tórshavn. Dagplejer i Dagplejen Ballerup Kommune Lene Schønnemann Sørensen, Ballerup. Lægesekretær på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Sygehus Anna Mette Vang, Grindsted. Hjemmehjælper i Hedensted Kommune Kirsten Vinther, Uldum. Fra den 29. januar 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Købmand i KNI A/S Bendt Georg Henning Job Abelsen, Kulusuk. Specialarbejder i Odense Kommune Arne Als, Odense NV. Smed i Guldborgsund Forsyning A/S Tonny Emil Gregersen, Væggerløse. Lærer på Mathiarsip Atuarfia Mathias Edvard Poul Niels Grim, Upernavik. Specialarbejder i Jammerbugt Kommune Palle Kim Jensen, Pandrup. Driftassistent i Aalborg Vand Holding A/S Karsten Lilja Jensen, Aalborg SV. Defektrise på Tjaldurs Apotek Elin Hofgaard Joensen, Tórshavn. Fuldmægtig i Næstved Kommune Inge Bente Höilund Martinussen, Næstved. Pædagogmedhjælper i Odense Vuggestue og Børnehave Hanne Nellemann Mathiesen, Odense M. HR-konsulent i Silkeborg Kommune Helle Vibeke Nielsen, Silkeborg. Formand i Royal Greenland A/S Jakob Jens Karl Gabriel Olsvig, Ilulissat. Driftsassistent i Aalborg Vand Holding A/S Niels Jørgen Pedersen, Sulsted. Arbejdsleder i Jobcenter København, Ungdomscentret Jan Peter Damsgaard Rasmussen, Brøndby. Fra den 29. januar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Varmemester i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe John Monberg Jensen, Søborg. Fhv. lokalinspektør i Greve Boligselskab Bent Nielsen, Karlslunde. Den kongelige belønningsmedalje: Indkøbsassistent i raaco A/S Jan Nicolai Errebo, Væggerløse. Smed i FMC-Cheminova A/S Find Kristiansen Hedegaard, Holstebro. Senior Finansiel Controller i Krüger A/S Karin Hemmingsen, Karlslunde. Lærer på Søborg Privatskole & Skovbørnehave Trine Holmskov, Gilleleje. Fhv. malersvend i Malerfirma Robert Rasmussen A/S Leif Torkild Jensen, Mørkøv. Fhv. fuldmægtig i Tryg Forsikring A/S Gitte Højbjerg Jensen, København V. Fhv. servicetekniker i Carlsberg Breweries A/S Søren Krab Larsen, Gilleleje. Fhv. Customer Service Assistant i DuPont Nutrition Biosciences ApS Annelise Larsen, Risskov. Fhv. Project Controller i Rambøll Management Consulting A/S Anette Lietzen, Risskov. Fhv. installationsmontør i G4S Security Services A/S Niels Moltrup-Nielsen, Kolding. Fhv. maskinfører i Arkil Holding A/S Kjeld Ove Holt Pedersen, Arden. Fhv. kok på Brandbjerg Højskole Kaj Dahl Sørensen, Jelling. /ritzau/